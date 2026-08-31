अबोहर में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां के सिर पर कुकर मारकर की हत्या, लोगों ने काबू कर पुलिस के हवाले किया

संवाद सहयोगी, अबोहर। अबोहर की संत नगरी में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक बेटे ने अपनी करीब 75 वर्षीय बुजुर्ग मां के सिर पर कुकर मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने घर में तोड़फोड़ की और सामान बाहर फेंकने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया।

जानकारी के अनुसार, संत नगरी की गली नंबर एक में सुनील कुमार अपनी मां कृष्णा देवी के साथ रहता था। आसपास के लोगों के मुताबिक सुनील शराब का आदी है और अक्सर शराब का सेवन करता था। सोमवार दोपहर अचानक उसने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान उसने अपनी मां के सिर पर कुकर से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण कृष्णा देवी की मौके पर ही मौत हो गई।

विजय कुमार ने बताया कि वह अपनी मां और भाई से अलग रहता है। सुनील अक्सर शराब का सेवन करता था और मानसिक रूप से परेशान भी रहता था। उसकी दवा भी चल रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां दो दिन पहले ही उनके पास से वापस सुनील के साथ रहने के लिए आई थीं।