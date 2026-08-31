पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, पटियाला पार्टी कर रहे 17 वर्षीय छात्र की हत्या; पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला शहर के रणजीत नगर इलाके में रविवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घर की छत पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे 17 वर्षीय नौवीं कक्षा के छात्र तनवीर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, तनवीर रविवार देर रात अपने कुछ दोस्तों के साथ घर की छत पर पार्टी कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच स्कूल में सहपाठी रहने के दौरान किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। इसी बीच दूसरे पक्ष की ओर से तनवीर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। हमला इतना गंभीर था कि तनवीर घायल होकर छत पर गिर पड़ा। परिजन और आसपास के लोग उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।