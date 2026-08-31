बटाला में दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत, दो बाइक सवारों ने व्यक्ति को मारी गोली; गंभीर हालत में अमृतसर रेफर

जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां में सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान अमरजीत सिंह दियो के रूप में हुई है। गोली उनके कंधे में लगी है।

उन्हें उपचार के लिए फतेहगढ़ चूड़ियां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए अमृतसर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, अमरजीत सिंह स्टेशन रोड से अजनाला रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें रोक लिया और उन पर गोलियां चला दीं। गोली उनके कंधे में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।