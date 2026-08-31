बटाला में दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत, दो बाइक सवारों ने व्यक्ति को मारी गोली; गंभीर हालत में अमृतसर रेफर
फतेहगढ़ चूड़ियां में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने अमरजीत सिंह दियो को गोली मारकर घायल कर दिया। कंधे में गोली लगने के बाद उन्हें अमृतसर रेफर किया गया।
HighLights
बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां में व्यक्ति को गोली मारी।
अमरजीत सिंह दियो को कंधे में गोली लगी, अमृतसर रेफर।
पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां में सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान अमरजीत सिंह दियो के रूप में हुई है। गोली उनके कंधे में लगी है।
उन्हें उपचार के लिए फतेहगढ़ चूड़ियां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए अमृतसर रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार, अमरजीत सिंह स्टेशन रोड से अजनाला रोड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें रोक लिया और उन पर गोलियां चला दीं। गोली उनके कंधे में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
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कांग्रेस पार्षद के चाचा हैं अमरजीत
घटना की सूचना मिलते ही फतेहगढ़ चूड़ियां के डीएसपी ललित कुमार और थाना प्रभारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्र में जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि घायल अमरजीत सिंह वार्ड नंबर पांच के कांग्रेस पार्षद रणजीत सिंह के चाचा हैं। घायल के भतीजे गुरप्रीत सिंह और नगर कौंसिल प्रधान कुलविंदर सिंह लाली ने बताया कि अमरजीत सिंह अपने काम से जा रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें रोककर गोली चला दी।
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आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस
डीएसपी ललित कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली चलाने वाले आरोपितों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल गोली चलाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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