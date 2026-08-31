बठिंडा में महिला नशा तस्कर का घर गिराया, नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा तो चला बुलडोजर; पहले से दो केस दर्ज

जागरण संवाददाता, बठिंडा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच बठिंडा में प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की धौबियाणा बस्ती में जसप्रीत कौर पत्नी इंद्रजीत सिंह की ओर से बनाई गई इमारत को सोमवार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।

प्रशासन के अनुसार, उक्त इमारत को लेकर संबंधित व्यक्ति को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के माध्यम से कब्जा हटाकर जगह खाली करने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जगह खाली नहीं की गई। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं उपायुक्त-सह-मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण को गिरा दिया।

17 महीने में 3177 मुकदमे, 4487 गिरफ्तार पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत बठिंडा पुलिस ने अपनी कार्रवाई के आंकड़े भी जारी किए हैं। पुलिस के अनुसार, एक मार्च 2025 से अब तक 3177 मुकदमे दर्ज कर 4487 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 113 कथित बड़े नशा तस्कर भी शामिल हैं।