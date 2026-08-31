बठिंडा में महिला नशा तस्कर का घर गिराया, नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा तो चला बुलडोजर; पहले से दो केस दर्ज
बठिंडा में नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने धौबियाणा बस्ती में कथित अवैध इमारत ढहा दी। जसप्रीत कौर पर पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच बठिंडा में प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की धौबियाणा बस्ती में जसप्रीत कौर पत्नी इंद्रजीत सिंह की ओर से बनाई गई इमारत को सोमवार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।
प्रशासन के अनुसार, उक्त इमारत को लेकर संबंधित व्यक्ति को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के माध्यम से कब्जा हटाकर जगह खाली करने के निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जगह खाली नहीं की गई। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं उपायुक्त-सह-मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण को गिरा दिया।
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19 इमारतें अब तक ध्वस्त
प्रशासन ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ कथित तौर पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के अवैध कब्जों और निर्माणों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत जिले में अब तक 19 अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त किए जाने का दावा किया गया है।
17 महीने में 3177 मुकदमे, 4487 गिरफ्तार
पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत बठिंडा पुलिस ने अपनी कार्रवाई के आंकड़े भी जारी किए हैं। पुलिस के अनुसार, एक मार्च 2025 से अब तक 3177 मुकदमे दर्ज कर 4487 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 113 कथित बड़े नशा तस्कर भी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 से अब तक नशा तस्करी से जुड़े मामलों में 92 आरोपितों की करीब 14 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज करवाई जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
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सूचना देने की अपील
बठिंडा पुलिस ने लोगों से नशे की अवैध बिक्री या तस्करी की जानकारी साझा करने की अपील की है। इसके लिए पंजाब सरकार की नशा विरोधी हेल्पलाइन 97791-00200 और बठिंडा पुलिस की नशा विरोधी हेल्पलाइन 91155-02252 पर सूचना दी जा सकती है। पुलिस ने सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा दिया है।
पुलिस के मुताबिक, जसप्रीत कौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं। मामले में आगे की कार्रवाई और इमारत से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है।
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