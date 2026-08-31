संदिग्ध लोगों से बातचीत पड़ी भारी, जालंधर के एसएचओ जय इंद्र सस्पेंड; मोबाइल जांच में सामने आई बातचीत

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के थाना बस्ती बावा खेल के एसएचओ इंस्पेक्टर जय इंद्र सिंह को पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया है। यह कार्रवाई एडीसीपी सिटी-2 माधवी शर्मा की ओर से की गई जांच के बाद हुई है। जांच के दौरान एसएचओ के मोबाइल फोन की जांच में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ बातचीत सामने आने की बात कही जा रही है।

मामले में अलग रिपोर्ट तैयार कर उच्च पुलिस अधिकारियों को भेजी जा रही है। एडीसीपी माधवी शर्मा ने पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान इंस्पेक्टर जय इंद्र सिंह के मोबाइल फोन को चेक किया गया। इसमें कुछ ऐसे लोगों के साथ बातचीत सामने आई, जिनकी गतिविधियां पुलिस की नजर में संदिग्ध बताई जा रही हैं। बातचीत की प्रकृति और संबंधित लोगों के साथ इंस्पेक्टर के संपर्क को लेकर अब आगे की जांच की जा रही है।