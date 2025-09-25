अबोहर में रामलीला में ताड़का वध के दौरान फिल्मी गाने पर डांस, बजरंग दल की आपत्ति के बाद क्लब ने मांगी माफी

अबोहर में श्री सनातन धर्म प्रचारक राम नाटक क्लब की रामलीला में ताड़का वध के दौरान फिल्मी गाने पर नृत्य किया गया जिस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई। इसके बाद क्लब के प्रधान ने लिखित में माफी मांगी और भविष्य में केवल धार्मिक गीत पेश करने का आश्वासन दिया।

संवाद सहयोगी, अबोहर। श्री सनातन धर्म प्रचारक राम नाटक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला के दौरान ताड़क वध के मंचन के दौरान फिल्मी गीत पर नृत्य दिखाने पर क्लब के प्रधान सहित अन्य पदाधिकारियों ने लिखित रूप में माफी मांग ली है।

जानकारी के अनुसार रामलीला के दौरान ताड़का वध से पहले जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग मंच पर नृत्य कर रहे थे तो उसमें कुछ युवा अधोवस्त्र होकर फिल्मी गीत पर नृत्य कर रहे थे, जिस पर बजरंग दल हिंदोस्तान ने इस मामले को लेकर एसडीएम तथा सिटी वन पुलिस को शिकायत दी थी।