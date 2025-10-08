'दिवाली से पहले रोकी गई 16% महंगाई भत्ते की किश्तें करें जारी', पेंशनर्ज यूनियन की पंजाब सरकार से मांग

गवर्नमेंट पेंशनर्ज यूनियन ने पंजाब सरकार से दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की रुकी हुई 16% किश्तें जारी करने की मांग की है। यूनियन के अनुसार जुलाई 2023 से जुलाई 2025 तक की किश्तें रोकी गई हैं जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक परेशानी हो रही है। वे अन्य राज्यों की तुलना में कम महंगाई भत्ता ले रहे हैं और त्योहार भी ठीक से नहीं मना पा रहे।

संवाद सूत्र, अबोहर। गवर्नमेंट पेंशनर्ज यूनियन ने पंजाब सरकार से मांग की है कि जुलाई 2023 से लेकर इस वर्ष तक उनकी रोकी गई 16 प्रतिशत महंगाई भत्ते की पांच किश्तों को दिवाली से पहले पहले रिलीज किया जाए। पंजाब के प्रधान रेशम लाल रंगीला व सीनियर उपप्रधान रजिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार ने जुलाई 2023 को 4 प्रतिशत, जनवरी 2024 को चार प्रतिशत, जुलाई 2024 को तीन प्रतिशत, जनवरी 2025 को 2 प्रतिशत और जुलाई 2025 को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्तें रोक रखी हैं इस वजह से कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ती महंगाई में उनका जीवन मुश्किल होता जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिना किसी संघर्ष के केंद्र सरकार के पैटर्न पर महंगाई भत्ता मिला करता था, पर अब पंजाब के कर्मचारी और पेंशनर अन्य राज्यों की तुलना में 16 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता ले रहे हैं।

पिछले लगभग ढाई-तीन सालों से पेंशनर और कर्मचारी पंजाब सरकार की ओर देख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वे त्योहार जैसे लोहड़ी, माघी और दीपावली भी ठीक से नहीं मना पा रहे। पंजाब सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को मानने में असफल रही है।