खराब मौसम के कारण फाजिल्का नहीं पहुंच पाए पंजाब के राज्यपाल, फिर ऑनलाइन दिया नशामुक्ति का संदेश

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान को नई दिशा देने के उद्देश्य से वीरवार को फाजिल्का में आयोजित जागरूकता यात्रा भले ही पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई के बिना शुरू हुई, लेकिन कार्यक्रम का उत्साह कम नहीं हुआ।

खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान न भर पाने से गवर्नर कई बार प्रयास करने के बावजूद फाजिल्का नहीं पहुंच सके। हालांकि, उन्होंने पंजाब भवन से ऑनलाइन जुड़कर फाजिल्का के लोगों, युवाओं और मार्च में शामिल संगठनों को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया।

रेडक्रॉस सोसाइटी और करण गिलहोत्रा फाउंडेशन द्वारा आयोजित जागरूकता यात्रा निर्धारित समय पर संजीव सिनेमा चौक से शुरू हुई। करण गिलहोत्रा फाउंडेशन की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस, स्थानीय एनजीओ, स्कूलों के विद्यार्थियों और शहर के गणमान्यों ने नशे के विरुद्ध एकजुट होकर मार्च किया।