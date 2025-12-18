Language
    खराब मौसम के कारण फाजिल्का नहीं पहुंच पाए पंजाब के राज्यपाल, फिर ऑनलाइन दिया नशामुक्ति का संदेश

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    पंजाब में नशा विरोधी अभियान के तहत फाजिल्का में जागरूकता यात्रा आयोजित की गई। खराब मौसम के कारण राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया फाजिल्का नहीं पहुंच सके, ले ...और पढ़ें

    पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया खराब मौसम के चलते फाजिल्का नहीं पहुंच सके, पंजाब भवन से ऑनलाइन दिया नशामुक्ति का संदेश।

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान को नई दिशा देने के उद्देश्य से वीरवार को फाजिल्का में आयोजित जागरूकता यात्रा भले ही पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई के बिना शुरू हुई, लेकिन कार्यक्रम का उत्साह कम नहीं हुआ।

    खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान न भर पाने से गवर्नर कई बार प्रयास करने के बावजूद फाजिल्का नहीं पहुंच सके। हालांकि, उन्होंने पंजाब भवन से ऑनलाइन जुड़कर फाजिल्का के लोगों, युवाओं और मार्च में शामिल संगठनों को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया।

    रेडक्रॉस सोसाइटी और करण गिलहोत्रा फाउंडेशन द्वारा आयोजित जागरूकता यात्रा निर्धारित समय पर संजीव सिनेमा चौक से शुरू हुई। करण गिलहोत्रा फाउंडेशन की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस, स्थानीय एनजीओ, स्कूलों के विद्यार्थियों और शहर के गणमान्यों ने नशे के विरुद्ध एकजुट होकर मार्च किया।

    यात्रा गौशाला रोड, साइकिल बाजार, शास्त्री चौक, सराफा बाजार से होती हुई घंटाघर चौक तक पहुंची, जहां नशे के दुष्प्रभाव, परिवारों में बढ़ रही त्रासदी और युवाओं की खोती ऊर्जा जैसे मुद्दों पर संदेश दिया गया।