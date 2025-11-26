Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाजिल्का में नाका तोड़ भाग रही गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस वाहन पलटा, दो पुलिसकर्मी घायल

    By Mohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:42 PM (IST)

    फाजिल्का-अबोहर हाईवे पर नाका तोड़कर भाग रही गाड़ी का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक घायल पशु के अचानक सामने आने से गाड़ी पलट गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को संदेह है कि नाका तोड़ने वाली गाड़ी में नशीला पदार्थ था।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है।

    जागरण टीम, अबोहर/फाजिल्का। फाजिल्का-अबोहर हाईवे पर मंगलवार रात्रि नाका तोड़ फरार हो रही एक गाड़ी का पीछा करते समय पुलिस कर्मचारियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी के आगे अचानक एक घायल मवेशी आने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद गाड़ी सड़क किनारे ही पलट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में सवार दो लोगों काे बाहर निकाला और अपनी कार में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है, जबकि थाना खुईयां सरवर पुलिस ने उक्त गाड़ी को लेकर जांच प्रारंभ कर दी है।

    सरकारी अस्पताल में मौजूद सुनील सहारन ने बताया कि वह किसी कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे कि रास्ते में एक गाड़ी पलटी हुई नजर आई। क्योंकि खिड़की से घायलों को बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने गाड़ी का आगे का शीशा तोड़ा और उसमें सवार दो घायलों को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे में एक पुलिस कर्मचारी की बाजू टूट गई है। जबकि दूसरे के सिर पर चोट आई है।

    अस्पताल में भर्ती पुलिस कर्मचारी सीनियर सिपाही बंसी लाल ने बताया कि वह थाना खुइयां सरवर में तैनात हैं। रात के समय उन्हें कलरखेड़ा पुलिस चौकी से फोन आया कि एक कार चालक नाका तोड़कर फरार हुआ है। उन्हें शक है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ चूरा पोस्त हो सकती है।

    सूचना के बाद वह ड्राइवर के साथ गाड़ी से कार चालक की लोकेशन के हिसाब से पीछा शुरू किया। जब वह डीएवी कालेज के निकट सेमनाले से थोड़ा आगे पहुंचे तो रास्ते में बेसहारा पशु उसकी गाड़ी के आगे आ गया। उसे बचाने के लिए कट मारा तो गड़ी पलट गई। पीछे से शादी समारोह से आ रहे कार चालक ने गाड़ी का शीशा तोड़ उन्हें बाहर निकाला।