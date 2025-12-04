Language
    फाजिल्का: पंचायत और जिला परिषद चुनावों के नामांकन का आखिरी मौका, केंद्रों पर अधिकारी पूरी तरह तैयार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    फाजिल्का में पंचायत और जिला परिषद चुनावों के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। प्रशासन सतर्क है और सुबह से ही अधिकारी केंद्रों पर मौजूद हैं। उम्मीदवारों ...और पढ़ें

    Hero Image

    अधिकारी समय से पहले केंद्रों पर मौजूद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंचायत और जिला परिषद चुनावों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में नजर आ रहा है।

    सुबह से ही अधिकारी विभिन्न नामांकन केंद्रों पर समय से पहले पहुंच चुके हैं। उम्मीदवारों को दस्तावेज़ों को लेकर किसी भी तरह की जानकारी या सहायता की जरूरत न पड़े, इसके लिए अधिकारी वहीं मौजूद रहकर मार्गदर्शन दे रहे हैं।

    ठीक सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने कागज़ दाखिल कर सकेंगे।

    पहले तीन दिन नामांकन प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांत रही थी। पहले दिन एक भी उम्मीदवार फॉर्म भरने नहीं पहुंचा, दूसरे दिन सिर्फ एक नामांकन दाखिल हुआ, जबकि तीसरे दिन तक जिला परिषद के लिए कुल 6 और पंचायत समितियों के लिए 47 नामांकन भरकर हलचल कुछ तेज हुई।

    पंचायत समिति अरनीवाला से 6, फाजिल्का से 7, जलालाबाद से 5, बलुआणा (अबोहर) से 16 और खुईयाँ सरवर (अबोहर) से 13 नामांकन पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। आज चूंकि नामांकन का आखिरी मौका है, इसलिए भीड़ बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

    इसी वजह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जगह-जगह पुलिस बल तैनात है और थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर लेखराज खुद भी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था संभाल रहे हैं।

    प्रशासन का कहना है कि पिछले तीन दिनों की तरह ही आज की प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से पूरी करवाई जाएगी।

    आखिरी दिन की हलचल को देखते हुए उम्मीदवारों के समर्थकों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है, और केंद्रों पर सुबह से ही चहल-पहल दिखाई देने लगी है।

    तीन दिन की धीमी शुरुआत के बाद आज नामांकन प्रक्रिया के तेज होने की पूरी उम्मीद है।