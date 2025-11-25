पाकिस्तान की नापाक साजिश हुई नाकाम, फाजिल्का में पाक से आए हैंड ग्रेनेड व पिस्तौल सहित दो युवक काबू
फाजिल्का में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दो हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से तस्करी कर भेजे गए थे। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों का उद्देश्य क्या था।
जागरण संवाददाता, फाजिल्का। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फाजिल्का ने किसी बड़ी घटना को नाकाम करते हुए दो नौजवानों को दो हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल, मैग्जीन व कारतूस सहित काबू किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से तस्करी कर भेजे गए थे।
पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और संभावित टारगेट को लेकर गहन जांच में जुट गई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के अधिकारियों ने बताया कि एक टीम ने जलालाबाद क्षेत्र के एक गांव सूरधूरी के निकट नाकाबंदी की थी।
इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक प्रभजीत सिंह निवासी टाहलीवाला उर्फ चक बजीदा व उसके रिश्तेदार विक्रम निवासी ढाणी प्रेम सिंह को शक के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से दो हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल, एक मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।
दोनों युवक आपस में रिश्तेदारी में बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रभजीत सिंह विक्रम के मामा का पौत्रा है। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से भेजे गए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि इन्हें किस उद्देश्य से मंगवाया गया था।
पुलिस विभिन्न लिंक और संपर्कों को खंगाल रही है ताकि इस साजिश की जड़ों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर चार दिन का रिमांड हासिल किया है।
