पंजाब के अबोहर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा; एक युवक गिरफ्तार 

संवाद सहयोगी, अबोहर। हल्का बल्लुआना के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में थाना सदर पुलिस द्वारा एक युवक को गिरफ्तार कर कुल दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार हल्का बल्लुआना और सदर थाने के अंतर्गत आते एक गांव में करीब 12 वर्षीय युवती से गांव के ही दो युवकों ने झांसे में लेकर कई महीने तक दुष्कर्म किया। जब युवती करीब 7 माह की गर्भवती हो गई तो मामला सभी के सामने आया। जिसके बाद दुष्कर्म और गर्भवती होने के मामले का खुलासा हआ। इस मामले की सूचना थाना सदर पुलिस को दी गई।

परिवार के अनुसार थाना सदर पुलिस ने वीरवार सुबह मामले में शामिल दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया। परिजनों के अनुसार पुलिस ने दबाव में मुख्य आरोपित को छोड़ दिया और मनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे काबू कर लिया गया। इधर परिजनों द्वारा यहां के सिविल अस्पताल में युवती का मेडिकल करवाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दोनों युवकों द्वारा डरा-धमकाकर उसके साथ संबंध बनाए गए थे और बताने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गई थी।