पंजाब के अबोहर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा; एक युवक गिरफ्तार
अबोहर के बल्लुआना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय लड़की से दो युवकों ने दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है।
संवाद सहयोगी, अबोहर। हल्का बल्लुआना के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में थाना सदर पुलिस द्वारा एक युवक को गिरफ्तार कर कुल दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार हल्का बल्लुआना और सदर थाने के अंतर्गत आते एक गांव में करीब 12 वर्षीय युवती से गांव के ही दो युवकों ने झांसे में लेकर कई महीने तक दुष्कर्म किया। जब युवती करीब 7 माह की गर्भवती हो गई तो मामला सभी के सामने आया। जिसके बाद दुष्कर्म और गर्भवती होने के मामले का खुलासा हआ। इस मामले की सूचना थाना सदर पुलिस को दी गई।
परिवार के अनुसार थाना सदर पुलिस ने वीरवार सुबह मामले में शामिल दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया। परिजनों के अनुसार पुलिस ने दबाव में मुख्य आरोपित को छोड़ दिया और मनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे काबू कर लिया गया। इधर परिजनों द्वारा यहां के सिविल अस्पताल में युवती का मेडिकल करवाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि गांव के ही दोनों युवकों द्वारा डरा-धमकाकर उसके साथ संबंध बनाए गए थे और बताने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गई थी।
उधर, इस संबंध में एसएसपी फाजिल्का गुरमीत सिंह ने कहा कि जैसे ही मामला मेरे ध्यान में आया तो दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग का मेडिकल करवाया जा रहा है। दोनों युवकों के डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे। एसएसपी ने बताया कि न्यायाधीश के समक्ष 164 के बयान दर्ज करवाए गए हैं जिसमें पीड़िता ने दोनों दुष्कर्मी युवकों का नाम लिया है इसलिए पुलिस ने दोनों युवकों को नामजद कर लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दूसरे युवक को भी काबू कर लिया जाएगा। एसएसपी ने कहा कि पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा और परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी।
