फाजिल्का: मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी, दो गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावर; घर में घुसकर की मारपीट

संवाद सूत्र, जलालाबाद। शहर के भाई संत सिंह वाली गली स्थित एक घर में घुस युवकों की ओर से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दो गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि घर की महिलाओं से दुर्व्यवहार कर मारपीट की।

इस मारपीट में एक महिला घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी देते हुए हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह दिल्ली में गाड़ियां सेल- परचेज का काम करता है।

उसका परिवार जलालाबाद में रहता है। कुछ नौजवानों द्वारा उसके घर पर धावा बोल दिया गया। उसने बताया कि नौजवानों की किसी बात को लेकर उसके लड़के के साथ कहासुनी हो गई थी।

इसके बाद दो कारों में सवार होकर आए लोगों ने उनके घर के बाहर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की और घर में जबरदस्ती दाखिल होकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की।

मारपीट में उसकी पत्नी इस दौरान घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए जलालाबाद के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उधर, सिटी थाना के एसएचओ अंग्रेज कुमार का कहना है कि उनके पास इस संबंधी एमएलआर मिली है। घायल महिला के बयानों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।