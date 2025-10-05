फाजिल्का में ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत, इलाके में सनसनी
जलालाबाद के बल्लूआना गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला माना जा रहा है कि उसकी मौत ट्रेन से हुई है। मृतक जलालाबाद का रहने वाला था जिसे परिवार ने बेदखल कर दिया था। वह सांस की बीमारी से पीड़ित था और अक्सर बल्लूआना गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने आता था। रेलवे पुलिस gd मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जलालाबाद। गांव बल्लूआना के नजदीक रेलवे ट्रैक पर गला कटा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह सात बजे वाली ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हुई।
सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। मौके पर मौजूद लक्खन ने बताया कि मृतक को सांस की दिक्कत थी, जोकि जलालाबाद शहर के इलाके का रहने वाला था और परिवार ने उसे घर से बेदखल किया हुआ था।
बेदखल होने के बाद से वो फुटपाथ पर, रेलवे ट्रैक के पास या अन्य जगह पर रह रहा था। जलालाबाद के बल्लूआना गांव में मृतक के रिश्तेदार रहते हैं, जहां वो आता जाता रहता था। रेलवे पुलिस जांच कर रही है।
