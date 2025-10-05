फाजिल्का में ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत, इलाके में सनसनी

संवाद सूत्र, जलालाबाद। गांव बल्लूआना के नजदीक रेलवे ट्रैक पर गला कटा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह सात बजे वाली ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हुई।

सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। मौके पर मौजूद लक्खन ने बताया कि मृतक को सांस की दिक्कत थी, जोकि जलालाबाद शहर के इलाके का रहने वाला था और परिवार ने उसे घर से बेदखल किया हुआ था।