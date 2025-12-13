तलाक के सदमे में युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, पंजाब के अबोहर में फैली सनसनी

संवाद सहयोगी, अबोहर। निकटवर्ती गांव बजीतपुर भोमा निवासी एक 36 साल के व्यकित ने शुक्रवार देर शाम को अपनी लाईसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में रखवाया गया। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

जानकारी के अनुसार संदीप बराड़ पुत्र स्व. परमजीत सिंह बराड़ के परिवार के अन्य लोग विदेश में रहते हैं जबकि अब संदीप बराड़ अपनी माता के साथ गांव में रहता था। करीब 9 साल पहले उसका अपनी पत्नी से तलाक हो गया था।