    तलाक के सदमे में युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, पंजाब के अबोहर में फैली सनसनी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    पंजाब के अबोहर के बजीतपुर भोमा गांव में एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक संदीप बराड़ का 9 साल प ...और पढ़ें

    Hero Image

    अबोहर के निकटवर्ती गांव बजीतपुर भोमा में एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, अबोहर। निकटवर्ती गांव बजीतपुर भोमा निवासी एक 36 साल के व्यकित ने शुक्रवार देर शाम को अपनी लाईसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली।

    घटना का पता चलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में रखवाया गया। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार संदीप बराड़ पुत्र स्व. परमजीत सिंह बराड़ के परिवार के अन्य लोग विदेश में रहते हैं जबकि अब संदीप बराड़ अपनी माता के साथ गांव में रहता था। करीब 9 साल पहले उसका अपनी पत्नी से तलाक हो गया था।

    उसके बाद से ही यह मानसिक तौर पर परेशान रहता था। शुक्रवार देर शाम उसने घर में ही अपनी लाईसेंसी पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली। गोली उसके सिर के आरपार हो गई।

    घटना का पता चलते ही आसपास के लोगों ने उसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल में पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और शनिवार को मृतक की माता परमिंदर कौर के बयानों पर बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।