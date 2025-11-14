Language
    फाजिल्का में छत पर चढ़कर रिवाल्वर दिखा दी धमकियां, पुलिस ने दर्ज किया केस 

    By Mohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    फाजिल्का के खुईखेड़ा में, पुलिस ने बबलजीत सिंह नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने गांव की सरपंच इंद्रा देवी और उनके परिवार को रिवाल्वर दिखाकर धमकाया और गाली-गलौज की। सरपंच ने पुलिस को बताया कि बबलजीत सिंह उनसे रंजिश रखता है, जिसके चलते उसने यह हरकत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    संवाद सूत्र, खुईखेड़ा (फाजिल्का)। थाना खुईखेड़ा पुलिस ने छत पर चढ़कर रिवाल्वर दिखाकर धमकियां देने वाले व्यक्ति पर पर्चा दर्ज किया है। जांच अधिकारी पप्पू राम ने बताया कि उनको गांव की मौजूदा सरपंच इंद्रा देवी निवासी खिप्पांवाली ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि चार नवंबर को उनके गांव के बबलजीत सिंह ने उनके मोबाइल फोन पर गाली-गलौज की और अपनी छत पर चढ़कर उनके परिवार को रिवाल्वर दिखा धमकियांदी। आरोपित उनसे किसी बात को लेकर रंजिश रखता है। पुलिस ने आरोपित पर मामला दर्ज कर लिया है।

