फाजिल्का में छत पर चढ़कर रिवाल्वर दिखा दी धमकियां, पुलिस ने दर्ज किया केस 

संवाद सूत्र, खुईखेड़ा (फाजिल्का)। थाना खुईखेड़ा पुलिस ने छत पर चढ़कर रिवाल्वर दिखाकर धमकियां देने वाले व्यक्ति पर पर्चा दर्ज किया है। जांच अधिकारी पप्पू राम ने बताया कि उनको गांव की मौजूदा सरपंच इंद्रा देवी निवासी खिप्पांवाली ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि चार नवंबर को उनके गांव के बबलजीत सिंह ने उनके मोबाइल फोन पर गाली-गलौज की और अपनी छत पर चढ़कर उनके परिवार को रिवाल्वर दिखा धमकियांदी। आरोपित उनसे किसी बात को लेकर रंजिश रखता है। पुलिस ने आरोपित पर मामला दर्ज कर लिया है।