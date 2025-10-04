Language
    फाजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगने वाला बदमाश धराया, पुलिस ने अबोहर से किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    पंजाब के फाजिल्का में पुलिस ने फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू सोनी जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर विजय कुमार नामक व्यक्ति से फिरौती मांग रहा था और न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तत्परता दिखाते हुए आरोपी को अबोहर से गिरफ्तार कर लिया।

    फाजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगने वाला बदमाश धराया (फोटो: जागरण)

    जागरण टीम, फाजिल्का/अबोहर। पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव, आईपीएस, तथा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) फिरोजपुर रेंज के दिशा-निर्देशों के तहत जिला फाजिल्का पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने फिरौती मांगने वाले आरोपित को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।

    जानकारी के अनुसार, 3 अक्तूबर को विजय कुमार निवासी अबोहर ने पुलिस को शिकायत दी कि 21 सितंबर से उसे अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कोई अज्ञात व्यक्ति फोन कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बता रहा है। आरोपी ने उससे फिरौती की मांग की और रकम न देने पर शूटर भेजकर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।

    शिकायत मिलते ही थाना सिटी अबोहर में मामला दर्ज किया गया और थाना प्रभारी की अगुवाई में तफ्तीश शुरू की गई। फाजिल्का पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपित सोनू सोनी निवासी गली नंबर 4, दुर्गा नगरी अबोहर को कपास मंडी, अबोहर से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपित ने विजय कुमार के अलावा अन्य लोगों को भी फोन कर फिरौती की मांग की थी। मामले की जांच जारी है। इसके अलावा आरोपित द्वारा विक्रम नामक व्यक्ति से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने का भी मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना सिटी फाजिल्का में भी एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।