    फाजिल्का: जलालाबाद में जमीनी जंग, हथियारबंद हमलावरों ने महिला के खेत को तबाह किया; गोलियां दागकर दी हत्या की धमकी

    By Mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    जलालाबाद के एक गांव में जमीनी विवाद के चलते कुछ लोगों ने हथियारों से लैस होकर एक महिला के खेत पर हमला कर दिया। उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया, फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोपियों पर जमीन पर कब्जा करने और सामान चोरी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    हथियारों से लैस होकर खेत में पहुंचे थे आरोपित, महिला को जान से मारने की दी धमकी (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जलालाबाद। जिले के गांव सवाहवाला में जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान 1 नवंबर की रात बड़ी वारदात सामने आई। आरोप है कि कुछ लोग हथियारों और ट्रैक्टरों के साथ खेत में पहुंचे, फसल को नष्ट किया और फायरिंग की। इसके साथ जान से मारने की धमकियां भी दी गई। इस संबंध में थाना अमीरखास पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    जांच अधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि उनको मेहरा बाई वासी गांव सवाहवाला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 01 नवंबर 2025 को रात करीब 10:30 बजे हरइंदरपाल सिंह वासी गांव जीवा अराई तहसील गुरुहरसहाए जिला फिरोजपुर, बलवीर सिंह, निशान सिंह, कमलप्रीत सिंह , परमप्रीत सिंह वासी बस्ती शाम सिंह गांव सवाहवाला और 45-50 अज्ञात व्यक्ति अपने 3 ट्रैक्टर, 4 गाड़ियां और कुछ अन्य औजार लेकर तेजधार हथियार, बंदूकें और पिस्तौल लेकर उसे मारने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए।

    उन्होंने बताया कि हमने अपनी जमीन में धान की फसल काटकर गेहूं और पत्ते बो दिए थे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती ट्रैक्टर चलाकर जमीन जोत दी और जान से मारने की कोशिश की।

    इन लोगों ने बंदूक और पिस्तौल से फायर उनके घर की ओर किए और हमें जान से मारने की धमकियां दीं। इसके अलावा उन्होंने खेत में बने घर के पास मोटर के कमरे से मोटर का स्विच, स्टार्टर और घर से गैस सिलेंडर समेत अन्य जरूरी सामान चोरी कर लिया।

    किसी तरह से उन्होंने छिपकर कर जान बचाई और पुलिस को मामले की जानकारी दी। वजह रंजिश यह है कि जमीन को लेकर इन लोगों के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।