फाजिल्का में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर 3 बाइक फूंकी; 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
फाजिल्का के लालोवाली गांव में जमीनी विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर तीन मोटरसाइकिलों को आग लगा दी और मारपीट की। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जलालाबाद में भी घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट के मामले सामने आए हैं, जिनमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लड़ाई-झगड़ा और महिला से मारपीट के मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई की है।
जागरण टीम, फाजिल्का/जलालाबाद। जिले के गांव लालोवाली उर्फ राम नगर जट्टवाली में जमीनी झगड़े के चलते घर के बाहर खड़ी बाइकों को आग लगाने का मामला सामने आया है। इस संबंधी थाना सदर पुलिस ने मारपीट करने और मोटरसाइकिलों को आग लगाकर जलाने संबंधी 13 लोगों पर मामला दर्ज किया है।
जांच अधिकारी एचसी मिल्ख राज ने बताया कि उनको वीरो बाई वासी लालोवाली उर्फ राम नगर उर्फ जट्ट वाली ने शिकायत दर्ज करवाई कि जमीनी झगड़े के चलते दिन में करीब 2.30 बजे सुरिंदर सिंह, सिकंदर सिंह, दविंदर सिंह, वरिंदर सिंह, मनजीत कौर, चरणजीत कौर, प्रवीण रानी वासी लालोवाली और 6/7 अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर तीन मोटरसाइकिलों को आग लगाकर जला दिया।
इस दौरान घर के अन्य सामान की भी तोड़फोड़ की और उसके परिवार के साथ मारपीट की। शोर मचाने पर उक्त सभी लोग फरार हो गए। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
उन्होंने बताया कि उक्त लोगों के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, जिसकी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर उक्त लोगों पर पर्चा दर्ज किया गया है।
