फाजिल्का में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, घर में घुसकर 3 बाइक फूंकी; 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण टीम, फाजिल्का/जलालाबाद। जिले के गांव लालोवाली उर्फ राम नगर जट्टवाली में जमीनी झगड़े के चलते घर के बाहर खड़ी बाइकों को आग लगाने का मामला सामने आया है। इस संबंधी थाना सदर पुलिस ने मारपीट करने और मोटरसाइकिलों को आग लगाकर जलाने संबंधी 13 लोगों पर मामला दर्ज किया है।



जांच अधिकारी एचसी मिल्ख राज ने बताया कि उनको वीरो बाई वासी लालोवाली उर्फ राम नगर उर्फ जट्ट वाली ने शिकायत दर्ज करवाई कि जमीनी झगड़े के चलते दिन में करीब 2.30 बजे सुरिंदर सिंह, सिकंदर सिंह, दविंदर सिंह, वरिंदर सिंह, मनजीत कौर, चरणजीत कौर, प्रवीण रानी वासी लालोवाली और 6/7 अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर तीन मोटरसाइकिलों को आग लगाकर जला दिया।