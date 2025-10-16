फाजिल्का में दिनदहाड़े व्यक्ति को अगवा करने की कोशिश, 4 लोगों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, अबोहर। थाना खुइयां सरवर पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर उसको अगवा करने की कोशिश करने वाले चार लोगों पर केस दर्ज किया है।

पुलिस को दिए बयान में बलदेव कुमार निवासी दीवानखेड़ा ने बताया कि वह अपनी दुकान पर मौजूद था तो उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें सोनू व दो अज्ञात लोग मौजूद थे, जिन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया व उसका मोबाइल भी छीन लिया, जब उसने शोर मचाया तो आरोपित उसे गाड़ी से नीचे फेंककर फरार हो गए।