    फाजिल्का में दिनदहाड़े व्यक्ति को अगवा करने की कोशिश, 4 लोगों पर केस दर्ज

    By Raj Kumar Narula Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:08 PM (IST)

    अबोहर में खुइयां सरवर पुलिस ने एक व्यक्ति को अगवा करने की कोशिश के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता, बलदेव कुमार के अनुसार, सोनू और उसके साथियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और शोर मचाने पर उसे फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, अबोहर। थाना खुइयां सरवर पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर उसको अगवा करने की कोशिश करने वाले चार लोगों पर केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दिए बयान में बलदेव कुमार निवासी दीवानखेड़ा ने बताया कि वह अपनी दुकान पर मौजूद था तो उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें सोनू व दो अज्ञात लोग मौजूद थे, जिन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया व उसका मोबाइल भी छीन लिया, जब उसने शोर मचाया तो आरोपित उसे गाड़ी से नीचे फेंककर फरार हो गए।

    पुलिस ने आरोपित सोनू, पायल पत्नी सोनू निवासी मैट्रो कॉलोनी, अरशदीप व अरमानप्रीत निवासी रानीवाला थाना कबरवाला मलोट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।