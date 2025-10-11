आग लगने से जलालाबाद में आक्रोश, दो दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर, नाराज व्यापारियों ने बंद किया बाजार
जलालाबाद में एक कपड़े की दुकान में आग लगने के विरोध में पूरा बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दुकान मालिक ने लाखों रुपये के नुकसान की बात कही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र,जलालाबाद। शहर के देवी द्वारा चौक में बीती रात कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में शनिवार को जलालाबाद का पूरा बाजार बंद रहा। व्यापार मंडल ने शुक्रवार शाम को ही मुनादी करवा दी थी कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती, बाजार बंद रखा जाएगा। शनिवार सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष जताया।
गौरतलब है कि गुरुवार देर रात देवी द्वारा मंदिर के निकट स्थित जनता कपड़ा हाउस में अचानक आग भड़क उठी थी। आरोप है कि दो अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर आए और पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि कुछ ही मिनटों में लाखों रुपये का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
टीम ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। दुकान मालिक अंकुश ने बताया कि यह उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई थी। चौकीदार ने उन्हें रात करीब ढाई बजे फोन करके बताया कि दुकान में आग लग गई है। जब वे मौके पर पहुंचे तो पूरी दुकान धू-धूकर जल रही थी।
उनका कहना है कि चौकीदार ने देखा था कि दो युवक बाइक पर आए, पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर भाग गए। घटना के बाद से ही बाजार के व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश है। व्यापार मंडल के प्रधान बाबू डोडा ने कहा कि यह सुनियोजित घटना प्रतीत होती है और पुलिस को आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि अगर शनिवार सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद रहेगा। जिसके तहत सुबह से ही बाजार बंद है। डीएसपीजतिंदर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवीफुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपितों की पहचान के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
