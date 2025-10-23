फाजिल्का: पंजाब पुलिस भर्ती में हाई जंप के दौरान टूटी युवती की टांग, अबोहर की बेटी ने मांगा दोबारा मौका

संवाद सहयोगी, अबोहर। पंजाब पुलिस में महिला कांस्टेबल की भर्ती का फिजिकल टेस्ट देने गई अबोहर की शेरगढ़ निवासी एक युवती की टांग उस समय फ्रेक्चर हो गई, जब वह हाई जंप लगा रही थी। उक्त परीक्षार्थी ने पंजाब सरकार और पुलिस अधिकारियों से उसके ठीक होने के बाद दोबारा फिजिकल टेस्ट दिलवाने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अबोहर के शेरगढ़ निवासी शालू ने बताया कि वह जालंधर में आयोजित पंजाब पुलिस भर्ती में फिजिकल पेपर देने के लिए गई थी, जब उसने इस फिजिकल एग्जाम को क्लीयर करने के लिए हाईजंप लगाया तो उसकी टांग में खिचाव पड़ गया और वह दर्द से कराहने लगी।