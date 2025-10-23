फाजिल्का: पंजाब पुलिस भर्ती में हाई जंप के दौरान टूटी युवती की टांग, अबोहर की बेटी ने मांगा दोबारा मौका
अबोहर की एक युवती पंजाब पुलिस भर्ती के लिए जालंधर में फिजिकल टेस्ट देने गई थी। हाई जंप करते समय उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। युवती ने पंजाब सरकार से ठीक होने के बाद दोबारा परीक्षा देने का अवसर देने की मांग की है, क्योंकि उसने इस भर्ती के लिए एक साल तक तैयारी की थी।
संवाद सहयोगी, अबोहर। पंजाब पुलिस में महिला कांस्टेबल की भर्ती का फिजिकल टेस्ट देने गई अबोहर की शेरगढ़ निवासी एक युवती की टांग उस समय फ्रेक्चर हो गई, जब वह हाई जंप लगा रही थी। उक्त परीक्षार्थी ने पंजाब सरकार और पुलिस अधिकारियों से उसके ठीक होने के बाद दोबारा फिजिकल टेस्ट दिलवाने की मांग की है।
अबोहर के शेरगढ़ निवासी शालू ने बताया कि वह जालंधर में आयोजित पंजाब पुलिस भर्ती में फिजिकल पेपर देने के लिए गई थी, जब उसने इस फिजिकल एग्जाम को क्लीयर करने के लिए हाईजंप लगाया तो उसकी टांग में खिचाव पड़ गया और वह दर्द से कराहने लगी।
इसके बाद वह किसी तरह शहर पहुंची और अस्पताल भर्ती हुई जहां डाक्टरो ने बताया कि उसकी टांग में फ्रेक्चर हो गया है, जिसे ठीक होने में अब करीब दो से तीन महीने लगेंगे। उसने पंजाब सरकार से मांग की है कि उसके ठीक होने पर उसका दोबारा से फिजिकल पेपर लिया जाए, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी करने में उसे करीब एक साल का समय लगा था।
