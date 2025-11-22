फाजिल्का: शोकसभा में परिवार पर पथराव, सात साल की बच्ची की हालत गंभीर
अबोहर के गांव ढाबां कोकरियां में शोक सभा के दौरान पथराव में सात साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पारिवारिक विवाद के चलते जगसीर सिंह ने अपनी बेटी को छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर परिवार पर हमला कर दिया। घायल बच्ची को फरीदकोट रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, अबोहर (फाजिल्का)। गांव ढाबां कोकरियां में एक शोक सभा के दौरान हुए पथराव में सात साल की बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जबकि उसकी मां व मौसी को भी मामूली चोटें लगी हैं। घायल बच्ची को इलाज के लिए अबोहर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे फरीदकोट रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार गांव कोट शमीर निवासी करीब सात साल की मनकीरत अपनी मां गुरप्रीत पत्नी सौदागर व मौसी सर्बजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह के साथ गांव ढाबां कोकरियां में किसी रिश्तेदार की शोक सभा में आई हुई थी।
मनकीरत की मां गुरप्रीत ने बताया कि उसकी बहन सर्बजीत कौर का पति जगसीर सिंह नशे का आदी है, जिसके चलते उसकी बहन काफी समय से अपनी बच्ची नूर के साथ पति से अलग रह रही है, जबकि उसका पति जगसीर अपनी बेटी उससे लेना चाहता है।
शनिवार दोपहर जब शोक सभा समाप्त हुई तो वहां पर जगसीर सिंह भी अपने कुछ साथी लेकर आ गया और जबरन अपनी बेटी नूर को छीनकर ले जाने लगा, जब उसकी बहन सर्बजीत कौर ने उसे बेटी देने से मना किया तो उसके पति व साथियों ने परिवार पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिस पर वे बचने के लिए अपनी पिकअप गाड़ी मे बैठ गए तो हमलावरों ने ईंटों से पिकअप पर भी हमला किया।
जिससे एक पत्थर उसकी बेटी मनकीरत को लगने से वह बुरी तरह से जख्मी हो गई, वे तुंरत उसे सरकारी अस्पताल लाए जहां डाक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया। नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
