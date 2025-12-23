पंजाब के फाजिल्का में धुंध का खौफनाक खेल, अज्ञात वाहन की टक्कर से बस ड्राइवर की दर्दनाक मौत
फिरोजपुर-फाजिल्का जीटी रोड पर गांव गुड्डड़ ढंडी के पास घनी धुंध के कारण अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार रोडवेज बस चालक जसविंदर सिंह की मौत हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर–फाजिलका जीटी रोड पर गांव गुड्डड़ ढंडी/लालचियां बस अड्डे के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
घनी धुंध के कारण एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान पंजाब रोडवेज के कर्मचारी जसविंदर सिंह (निवासी अल्फू के) के रूप में हुई है। वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि जसविंदर सिंह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा।
हादसे की सूचना मिलते ही 108 इमरजेंसी एंबुलेंस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस के पायलट गुरप्रीत सिंह औलख ने बताया कि घायल की हालत बेहद गंभीर थी, जिसे तुरंत फिरोजपुर ले जाया गया। घायल को फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
बताया जा रहा है कि जसविंदर सिंह गुरुहरसहाय से डेरा ब्यास जाने वाली बस की ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।
