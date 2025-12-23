पंजाब के फाजिल्का में धुंध का खौफनाक खेल, अज्ञात वाहन की टक्कर से बस ड्राइवर की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर–फाजिलका जीटी रोड पर गांव गुड्डड़ ढंडी/लालचियां बस अड्डे के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

घनी धुंध के कारण एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान पंजाब रोडवेज के कर्मचारी जसविंदर सिंह (निवासी अल्फू के) के रूप में हुई है। वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि जसविंदर सिंह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा।