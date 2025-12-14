घर में घुसकर महिला से की जबरदस्ती, पड़ोसी पर आरोप, 30 हजार छीन जख्मी कर हुआ फरार
पंजाब के फाजिल्का में एक महिला के घर में घुसकर पड़ोसी ने कथित तौर पर उससे जबरदस्ती की और 30 हजार रुपये छीन लिए। महिला को घायल भी किया गया। पुलिस ने मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अबोहर। अबोहर के गांव बल्लूआना कॉलोनी में शनिवार रात एक व्यक्ति द्वारा पड़ोसी महिला के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। आरोपी महिला के घर में घुसकर उससे करीब 30 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया।
घायल महिला को पड़ोसियों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन करीब 40 वर्षीय अमरजीत कौर पत्नी मनप्रीत ने बताया कि उसका अपने पति से तलाक हो चुका है। हाल ही में उसने एक प्लॉट का सौदा किया था, जिसकी अग्रिम राशि 30 हजार रुपये घर में रखे हुए थे। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पड़ोसी काफी समय से उस पर गलत नजर रख रहा था।
पीड़िता के अनुसार शनिवार रात करीब आठ बजे आरोपी ने पहले उसके घर की बिजली काट दी और अंधेरे का फायदा उठाकर घर में घुस गया। उसने महिला का मुंह बंद कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए और घर में रखी नकदी व मोबाइल फोन छीन लिया। शोर मचाने पर आरोपी महिला की नाक पर प्लास मारकर फरार हो गया।
घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।