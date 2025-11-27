पंजाब: फाजिल्का में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश ढेर, RSS नेता की हत्या से निकला कनेक्शन

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। जलालाबाद के माहमूजोईया गांव के निकट वीरवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह कार्रवाई फिरोजपुर में 15 नवंबर को आरएसएस नेता के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या से जुड़े मुख्य आरोपित की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए की जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे ही पुलिस टीम श्मशान घाट पहुंची, वहां पहले से छिपे दो बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की कस्टडी में मौजूद बदमाश ढेर हो गया, जबकि एक पुलिस कर्मी घायल हुआ। इस संबंधी डीआईजी फिरोजपुर रेंज हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को फिरोजपुर सिटी में आरएसएस नेता के बेटे नवीन अरोड़ा की बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने तीन आरोपित काली, हर्ष और कनव को गिरफ्तार कर लिया था। काली की गिरफ्तारी के वक्त भी मुठभेड़ हुई थी। जबकि कल पुलिस ने इस मामले में मुख्य शूटर बादल वासी फिरोजपुर को काबू किया था, पूछताछ में उसने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जलालाबाद के माहमूजोईया श्मशान घाट में छिपाया गया है।