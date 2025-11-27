Language
    पंजाब: फाजिल्का में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश ढेर, RSS नेता की हत्या से निकला कनेक्शन

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:26 AM (IST)

    फाजिल्का के जलालाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश मारा गया और दो फरार हो गए। सुबह हुई इस घटना में कई राउंड फायरिंग हुई। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे नवीन की हत्या से जुड़ा बताया जा रहा है।

    फाजिल्का के जलालाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। जलालाबाद के माहमूजोईया गांव के निकट वीरवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह कार्रवाई फिरोजपुर में 15 नवंबर को आरएसएस नेता के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या से जुड़े मुख्य आरोपित की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए की जा रही थी।

    जैसे ही पुलिस टीम श्मशान घाट पहुंची, वहां पहले से छिपे दो बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की कस्टडी में मौजूद बदमाश ढेर हो गया, जबकि एक पुलिस कर्मी घायल हुआ।

    इस संबंधी डीआईजी फिरोजपुर रेंज हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को फिरोजपुर सिटी में आरएसएस नेता के बेटे नवीन अरोड़ा की बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने तीन आरोपित काली, हर्ष और कनव को गिरफ्तार कर लिया था। काली की गिरफ्तारी के वक्त भी मुठभेड़ हुई थी। जबकि कल पुलिस ने इस मामले में मुख्य शूटर बादल वासी फिरोजपुर को काबू किया था, पूछताछ में उसने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जलालाबाद के माहमूजोईया श्मशान घाट में छिपाया गया है।

    इसी खुलासे के आधार पर वीरवार सुबह पुलिस टीम उसे मौके पर लेकर पहुंची। लेकिन पुलिस टीम जैसे ही गांव के निकट पहुंची, वहां पहले से घात लगाकर बैठे दो बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

    पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की।इस दौरान पुलिस कस्टडी में मौजूद बादल भी जख्मी हो गया। जबकि एक पुलिस कर्मी ब्लोर सिंह भी घायल हो गया।

    दोनों को तुरंत सरकारी अस्पताल फाजिल्का में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस कर्मी की हालत स्थिर बताई जा रही है। जबकि बादल की मौत हो गई। जबकि दोनों बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस 