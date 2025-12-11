Language
    जिला परिषद चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर फाजिल्का, 465 पोलिंग बूथों पर 1400 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनात

    By Mohit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    गांव-गांव पुलिस का फ्लैग मार्च। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। जिला परिषद और ब्लाक समिती चुनावों से पहले फाजिल्का में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। एसएसपी गुरमीत सिंह की अगुवाई में पुलिस ने विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकालकर स्पष्ट कर दिया कि जिले में चुनाव शांतमय तरीके से ही होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिले के 465 पोलिंग स्टेशनों में से लगभग 150 बूथ संवेदनशील चिह्नित किए गए हैं, जहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को बिना किसी डर के मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है।

    एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि चुनावी दिनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। गांव-गांव में फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि मतदान पूरी तरह सुरक्षित माहौल में करवाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को डर या दबाव में मतदान करने की आवश्यकता नहीं है।

    संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स, गश्त टीमें और चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन ने कुल 1400 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिनमें पोलिंग पार्टियां, गश्ती दल, क्यूआरटी, नाकाबंदी टीमें और रिजर्व फोर्स शामिल हैं।

    इन सभी की कमान एसएसपी फाजिल्का के साथ जिले के 10 सीनियर अधिकारियों के हाथ में रहेगी, जो मौके-मौके पर स्वयं व्यवस्था की निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले के 20 पोलिंग स्टेशनों के पीछे-पीछे एक-एक पुलिस पार्टी तैनात की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमाओं पर सख्त नाकाबंदी की जा रही है।

    पंजाब-हरियाणा सीमा पर पड़ोसी राज्यों की पुलिस अपने-अपने इलाकों में नाकाबंदी कर रही है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों, अवैध शराब और बाहरी तत्वों की आवाजाही को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    पुलिस प्रशासन ने गांवों में जाकर लोगों से अपील भी की है कि वे बिना किसी दबाव, भय या लालच के मतदान करें और यदि कोई व्यक्ति उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।