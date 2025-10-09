Language
    फाजिल्का में पटाखा बेचने के लिए 67 को मिले आरजी लाइसेंस, 2,192 लोगों ने किया था आवेदन

    By Mohit Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    फाजिल्का जिले में दीपावली के मौके पर पटाखे बेचने के लिए 67 लाइसेंस जारी किए गए। डीसी कार्यालय में ड्रॉ निकाला गया, जिसमें अबोहर, जलालाबाद, फाजिल्का और अर्नीवाला के लिए लाइसेंस आवंटित किए गए। डीसी ने ग्रीन पटाखे बेचने और निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाने की अपील की। विक्रेताओं ने खुले बाजारों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।

    डीसी कार्यालय में निकाले गए ड्रॉ

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के मद्देनजर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों अनुसार फाजिल्का जिले में दीपावली के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए डीसी कार्यालय में ड्रॉ निकाले गए। डीसी अमरप्रीत कौर संधू की उपस्थिति में निकाले गए इस ड्रॉ के अनुसार अबोहर में 25, जलालाबाद और फाजिल्का के लिए 18-18 और अर्नीवाला के लिए 6 लाइसेंस जारी किए गए। कुल 67 आरजी लाइसेंसों में पुरुषों के साथ-साथ 10 महिलाओं को भी ड्रॉ निकला। इस दौरान आवेदकों ने एडीसी से मुलाकात की और शहर में कहीं पटाखा ना लगने देने की मांग की।

    पिछले साल जहां 2606 लोगों ने अप्लाई किया, वहीं इस साल 2192 लोगों ने आवेदन किया है। जिला फाजिल्का में कुल 67 आरजी लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें अबोहर के लिए 1560, जलालाबाद के लिए 149, अरनीवाला के लिए 173 व फाजिल्का के लिए 310 लोगों ने आवेदन किए। इस मौके पर ड्रा के लिए आवेदन देने वाले लोगों के सामने उनमें से ही बुलाकर पर्ची निकालकर ड्रॉ निकाले गए थे। डीसी अमरप्रीत कौर संधू ने अपील की कि सरकार की हिदायतों अनुसार केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जानी है।

    बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही हो सकेगी और बिक्री वाली जगह पर सभी सुरक्षा उपाय करने जरूरी होंगे। उन्होंने लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दीपावली वाले दिन 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और गुरपर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक और साथ ही क्रिसमस और नए साल के मौके रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की आज्ञा होगी।

    पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई। ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया आम लोगों की हाजिरी में संपन्न करवाई गई। उन्होंने बताया कि फाजिल्का के लिए मल्टीपर्पज स्टेडियम एमआर कालेज रोड फाजिल्का, पुडा कालोनी फाजिल्का रोड अबोहर, मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम जलालाबाद, अरनीवाला शेखसुभान के लिए थाना अरनीवाला शेखसुभान के साथ लगती पंचायती जगह निर्धारित की गई है।

    इस कार्रवाई के दौरान कई पटाखा विक्रेताओं ने जिला प्रशासन के समक्ष यह मांग रखी कि खुले बाजारों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे उनके निर्धारित स्थलों पर ग्राहक नहीं पहुंचते। विक्रेताओं ने कहा कि जब तक प्रशासन समान नियमों का पालन नहीं करवाएगा, तब तक उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि केवल निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।