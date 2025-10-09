फाजिल्का में पटाखा बेचने के लिए 67 को मिले आरजी लाइसेंस, 2,192 लोगों ने किया था आवेदन

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के मद्देनजर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों अनुसार फाजिल्का जिले में दीपावली के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए डीसी कार्यालय में ड्रॉ निकाले गए। डीसी अमरप्रीत कौर संधू की उपस्थिति में निकाले गए इस ड्रॉ के अनुसार अबोहर में 25, जलालाबाद और फाजिल्का के लिए 18-18 और अर्नीवाला के लिए 6 लाइसेंस जारी किए गए। कुल 67 आरजी लाइसेंसों में पुरुषों के साथ-साथ 10 महिलाओं को भी ड्रॉ निकला। इस दौरान आवेदकों ने एडीसी से मुलाकात की और शहर में कहीं पटाखा ना लगने देने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले साल जहां 2606 लोगों ने अप्लाई किया, वहीं इस साल 2192 लोगों ने आवेदन किया है। जिला फाजिल्का में कुल 67 आरजी लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें अबोहर के लिए 1560, जलालाबाद के लिए 149, अरनीवाला के लिए 173 व फाजिल्का के लिए 310 लोगों ने आवेदन किए। इस मौके पर ड्रा के लिए आवेदन देने वाले लोगों के सामने उनमें से ही बुलाकर पर्ची निकालकर ड्रॉ निकाले गए थे। डीसी अमरप्रीत कौर संधू ने अपील की कि सरकार की हिदायतों अनुसार केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जानी है।

बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही हो सकेगी और बिक्री वाली जगह पर सभी सुरक्षा उपाय करने जरूरी होंगे। उन्होंने लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दीपावली वाले दिन 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और गुरपर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक और साथ ही क्रिसमस और नए साल के मौके रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की आज्ञा होगी।

पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई। ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया आम लोगों की हाजिरी में संपन्न करवाई गई। उन्होंने बताया कि फाजिल्का के लिए मल्टीपर्पज स्टेडियम एमआर कालेज रोड फाजिल्का, पुडा कालोनी फाजिल्का रोड अबोहर, मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम जलालाबाद, अरनीवाला शेखसुभान के लिए थाना अरनीवाला शेखसुभान के साथ लगती पंचायती जगह निर्धारित की गई है।