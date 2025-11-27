Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के फाजिल्का में बस-ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत और 15 घायल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:01 AM (IST)

    पंजाब के फाजिल्का-मलौत रोड पर एक बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। बस में 40 और ट्रक में 5 लोग सवार थे। घायलों को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर है। दुर्घटना टाहलीवाला बोदला गांव के पास हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब में बस हादसा (क्षतिग्रस्त वाहन फोटो)

    डिजिटल डेस्क, फाजिल्का।  पंजाब में फाजिल्का-मलौत रोड पर टाहलीवाला बोदला गांव के पास एक बस और कैंटर ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कम से कम 15 यात्री घायल हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस में करीब 40 यात्री थे, जबकि ट्रक में पांच लोग थे। घायलों को फाजिल्का जिले के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। फाजिल्का सरकारी अस्पताल के डॉ. करण ने बताया कि ट्रक में सवार पांच में से तीन समेत 15 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि दो यात्रियों की मौत हो गई।

    एक यात्री की हालत गंभीर

    डॉ. करण ने कहा कि घायलों में से एक यात्री की हालत गंभीर है और उसे एडवांस इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य खतरे से बाहर हैं। मृत ट्रक ड्राइवर के एक रिश्तेदार ने कहा कि जैसे ही उन्हें दुर्घटना के बारे में पता चला वे अस्पताल पहुंचे। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और एक अन्य यात्री की मौत हुई है।

    गांववालों और राहगीरों ने की मदद

    हादसे में घायल पैसेंजर रणजीत सिंह ने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वह पूरी तरह से हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ एक ही पल में अस्त-व्यस्त हो गया था था। जिन पैसेंजर को चोट नहीं आई थी, वे घायलों की देखभाल करने में जुट गए थे, जबकि मौके पर पहुंचे गांववालों और राहगीरों ने उन्हें बाहर निकालने में मदद की। घायल पैसेंजर ने कहा कि वह खुद बस से बाहर निकला, और दूसरा पैसेंजर उसे हॉस्पिटल ले गया।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)