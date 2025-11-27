पंजाब के फाजिल्का में बस-ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत और 15 घायल

डिजिटल डेस्क, फाजिल्का। पंजाब में फाजिल्का-मलौत रोड पर टाहलीवाला बोदला गांव के पास एक बस और कैंटर ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे में कम से कम 15 यात्री घायल हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस में करीब 40 यात्री थे, जबकि ट्रक में पांच लोग थे। घायलों को फाजिल्का जिले के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। फाजिल्का सरकारी अस्पताल के डॉ. करण ने बताया कि ट्रक में सवार पांच में से तीन समेत 15 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि दो यात्रियों की मौत हो गई।

एक यात्री की हालत गंभीर डॉ. करण ने कहा कि घायलों में से एक यात्री की हालत गंभीर है और उसे एडवांस इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य खतरे से बाहर हैं। मृत ट्रक ड्राइवर के एक रिश्तेदार ने कहा कि जैसे ही उन्हें दुर्घटना के बारे में पता चला वे अस्पताल पहुंचे। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और एक अन्य यात्री की मौत हुई है।