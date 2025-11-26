पंजाब के फाजिल्का में BSF और ANTF की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से मंगवाई साढ़े दस किलो हेरोइन बरामद, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने सीमावर्ती जिलों से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये मंगवाई दस किलो हेरोइन, पिस्टल व कारतूस बरामद किया है। पांच ड्रोन भी बरामद किए गए हैं। फाजिल्का व फिरोजपुर में एक नाबालिग सहित चार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

फाजिल्का के एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि सोमवार को बीएसएफ के साथ चलाए जा रहे संयुक्त सर्च आपरेशन के दौरान गांव टाहलीवाला के निकट दो तस्करों को करनैल सिंह व गुरप्रीत सिंह को काबू कर पूछताछ की। दोनों ने स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान में बैठे तस्करों से ड्रोन के जरिये तीन दिन पहले हेरोइन की खेप मंगवाई है। इसे बलविंद्र सिंह वासी चक्क टाहलीवाला के घर एक पेड़ के निकट छिपाकर रखा है। इसके बाद डीएसपी जलालाबाद की अगवाई में बलविंदर के घर रेड की गई, लेकिन वह फरार हो गया।

12 कारतूस भी किए बरामद तलाशी में दस पैकेटों में पांच किलो 414 ग्राम हेरोइन, चाइना मेड पिस्तौल, चार मैगजीन व 12 कारतूस बरामद किए। तस्करों से दो मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जांच में पता चलेगा कि ये पाक में किससे संपर्क में थे। तरनतारन जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव हवेलियां के पास खेत से एक असेंबल्ड हेक्साकाप्टर ड्रोन बरामद हुआ।

इसका उपयोग पाकिस्तान से मादक पदार्थ व हथियार गिराने में किया जाता था। अमृतसर के गांव चक अल्लाबख्श में खेत से 3 ड्रोन बरामद किए। एक ड्रोन के साथ एक पैकेट भी मिला, जिसमें पिस्टल के पार्ट्स पाए गए। फाजिल्का जिले के गांव धानी फूला सिंह में भी खेत से ड्रोन व 1.065 हेरोइन किलोग्राम बरामद की गई। इसी तरह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जलालाबाद क्षेत्र से एक नाबालिग सहित दो नशा तस्करों को चार किलो 100 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। इनके दो साथी फरार हो गए।