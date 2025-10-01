फाजिल्का में 6 साल पहले ट्रेन के नीचे आने से कट गई थी एक टांग, अब नहर में कूदकर की आत्महत्या

अबोहर के कल्लरखेड़ा गांव के पास नहर में एक दिव्यांग बलजीत का शव मिला। नर सेवा नारायण सेवा समिति के सदस्य बिट्टू नरूला ने पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान ईदगाह बस्ती के बलजीत के रूप में हुई जो अविवाहित था। परिजनों के अनुसार वह रेल दुर्घटना में पैर गंवाने के बाद मानसिक रूप से परेशान था

संवाद सहयोगी, अबोहर। अबोहर के गांव कल्लरखेड़ा के निकट से गुजरती कस्सी से मंगलवार शाम को मिले शव की पहचान ईदगाह बस्ती निवासी दिव्यांग बलजीत के तौर पर हुई है। नर सेवा नारायण सेवा समिति सदस्य बिटटू नरूला ने बताया कि बुधवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि नहर पर किसी दिव्यांग का कुछ सामान पड़ा है जिस पर वे मौके पर पहुंचें तो वहां से उन्हें एक एक्टिवा, एक बैग जिसमें बैंक कापी व अन्य सामान मिला।

जिसकी सूचना उन्होंने सिटी नंबर 2 की पुलिस को दी और जिस पर मौके पर पुलिस कर्मी पहुंचे सामान को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी पहचान कर मृतक के परिजनों को सूचना दी गई जिस पर परिजन अस्पताल पहुंचें और उसकी पहचान की। मृतक की पहचान ईदगाह बस्ती निवासी बलजीत पुत्र बलकार के तौर पर हुई। जो कि अविवाहित था।