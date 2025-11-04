Language
    फाजिल्का: जलालाबाद बाजार में दिनदहाड़े डाका, बाइक सवारों ने महिला से छीना बैग; हथियार लहराकर मचाई भगदड़

    By Mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    जलालाबाद के रेलवे बाजार में दिनदहाड़े लूट की घटना हुई, जहाँ दो मोटरसाइकिल सवारों ने एक महिला से बैग छीन लिया। महिला के विरोध करने पर लुटेरों ने हथियार लहराया, जिससे भगदड़ मच गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस जांच कर रही है और व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

    Hero Image

    जलालाबाद के रेलवे बाजार में दिनदहाड़े लूट की घटना (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जलालाबाद। शहर के व्यस्त रेलवे बाजार में दोपहर लगभग 12 बजे उस समय दहशत का माहौल बन गया जब दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक महिला से दिनदिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे डाला।

    महिला बाजार में खरीदारी करने आई थी, तभी दोनों लुटेरों ने उसके हाथ से बैग झपट लिया और भागने लगे। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का पीछा किया, तो एक आरोपित ने भीड़ को डराने के लिए हवा में तेजधार हथियार लहराया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस बीच कुछ दुकानदारों ने लुटेरों का पीछा किया, लेकिन वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए।

    घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों युवक पहले से ही मौके पर घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

    सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस दौरान डीएसपी गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि वह इस समय डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का के साथ अरणीवाला ब्लॉक में है।

    फिलहाल मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन अब यह मामला उनके संज्ञान में आया गया है। मामले की जांच कर शीघ्र ही आरोपितो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने कहा कि बीच बाजार इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मांग की कि बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द आरोपितों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए।

    उधर व्यापार मंडल फाजिल्का के अध्यक्ष जतिंदर कुमार इच्छपूजानी व पंजाब प्रदेश भोपाल मंडल के प्रवक्ता सुरिंदर पूछी ने कहा कि दिन दिहाड़े इस प्रकार की वारदात का होना सुरक्षा पर सवार खड़े करता है।

    अगर जल्द ही पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया तो व्यापार मंडल संघर्ष करने को विवश होगा।