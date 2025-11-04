फाजिल्का: जलालाबाद बाजार में दिनदहाड़े डाका, बाइक सवारों ने महिला से छीना बैग; हथियार लहराकर मचाई भगदड़

संवाद सूत्र, जलालाबाद। शहर के व्यस्त रेलवे बाजार में दोपहर लगभग 12 बजे उस समय दहशत का माहौल बन गया जब दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक महिला से दिनदिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। महिला बाजार में खरीदारी करने आई थी, तभी दोनों लुटेरों ने उसके हाथ से बैग झपट लिया और भागने लगे। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का पीछा किया, तो एक आरोपित ने भीड़ को डराने के लिए हवा में तेजधार हथियार लहराया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस बीच कुछ दुकानदारों ने लुटेरों का पीछा किया, लेकिन वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों युवक पहले से ही मौके पर घात लगाए बैठे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस दौरान डीएसपी गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि वह इस समय डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का के साथ अरणीवाला ब्लॉक में है। फिलहाल मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन अब यह मामला उनके संज्ञान में आया गया है। मामले की जांच कर शीघ्र ही आरोपितो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने कहा कि बीच बाजार इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मांग की कि बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द आरोपितों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए।