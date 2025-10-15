अबोहर में मिलावटी मिठाई के खेल का भंडाफोड़, दुकान पर CID की ताबड़तोड़ छापेमारी में संदिग्ध माल जब्त
दिवाली से पहले, सीआईडी और खाद्य सुरक्षा विभाग ने अबोहर में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा। उन्हें राजस्थान से आई भारी मात्रा में संदिग्ध मिठाई मिली। टीम ने मिठाई जब्त कर ली और नमूने परीक्षण के लिए भेज दिए। विभाग मामले की जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित मिठाई मिले।
संवाद सहयोगी, अबोहर। अबोहर की सीआईडी विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दिवाली से पूर्व गुप्त सूचना मिलने पर अबोहर में एक मिठाई विक्रेता के घर और दुकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में राजस्थान से आई मिठाई को जब्त करते हुए उसके सैंपल करते हुए जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार सीआईडी के इंचार्ज रुपेन्द्र सिंह को नानक नगरी अवैध तौर पर घटिया गुणवत्ता वाली मिठाई के भंडारण करने की सूचना मिली जिस पर इंस्पैक्टर विभाग के एएसआई हरजिंदर बहाववालिया, जितेंद्र पाल सिंह, सुनील कंबोज के साथ मौके पर पहुचें और खाद्य सुरक्षा विभाग फाजिल्का के अधिकारियों को सूचना दी।
इसके बाद सीआइडी टीम ने विभाग के इंस्पेक्टर कंवरदीप सिंह की मौजूदगी में संजीव डोडा के घर और मलोट रोड पर स्वीट हाउस पर छापेमारी की तो उन्हें वहां से करीब 2 क्विंटल मिलक केक, 1 किवंटल 4 किलो ढोडा और करीब 16 क्विंटल पतीसा बरामद हआ, जिसके सैंपल फूड सुरक्षा अधिकारी ने लिये। बताया जा रहा है कि मिठाई विक्रेता ने उक्त सारा माल राजस्थान से मंगवाया था विभाग इसकी जांच पडताल कर रहा है
