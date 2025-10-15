अबोहर में मिलावटी मिठाई के खेल का भंडाफोड़, दुकान पर CID की ताबड़तोड़ छापेमारी में संदिग्ध माल जब्त

संवाद सहयोगी, अबोहर। अबोहर की सीआईडी विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दिवाली से पूर्व गुप्त सूचना मिलने पर अबोहर में एक मिठाई विक्रेता के घर और दुकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में राजस्थान से आई मिठाई को जब्त करते हुए उसके सैंपल करते हुए जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सीआईडी के इंचार्ज रुपेन्द्र सिंह को नानक नगरी अवैध तौर पर घटिया गुणवत्ता वाली मिठाई के भंडारण करने की सूचना मिली जिस पर इंस्पैक्टर विभाग के एएसआई हरजिंदर बहाववालिया, जितेंद्र पाल सिंह, सुनील कंबोज के साथ मौके पर पहुचें और खाद्य सुरक्षा विभाग फाजिल्का के अधिकारियों को सूचना दी।