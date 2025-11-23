Language
    फाजिल्का में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत; पति व एक अन्य महिला घायल

    By Raj Kumar Narula Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:09 PM (IST)

    अबोहर-मलोट रोड पर कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और एक अन्य महिला घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। मृतक महिला अपने पति और मासी के साथ शोक सभा से लौट रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    फाजिल्का में कार की टक्कर से महिला की मौत।

    संवाद सहयोगी, अबोहर। अबोहर-मलोट रोड़ पर केएफसी प्लाजा के निकट एक कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई जबकि बाइक चालक महिला का पति व एक अन्य महिला घायल हो गई। जिन्हें यहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    घटना के बाद कार चालक घायलों को लेकर खुद सरकारी अस्पताल पहुंचा लेकिन जैसे ही उसे यहां इस बात का पता चला कि एक महिला की मौत हो गई है तो वह वहां से कार समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जानकारी अनुसार गांव अरनीवाला निवासी सुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू अपनी पत्नी मनजीत कौर उर्फ मीतू व अपनी मासी सुखजीत कौर के साथ बाइक पर गांव बल्लुआना में एक रिश्तेदार की शौक सभा में शामिल होकर बाइक पर वापिस गांव अरनीवाला जा रहे थे।

    सुखजिंदर सिंह ने बताया कि जब वह गोबिंदगढ़ के निकट 5 स्टोन पर पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह तीनों सड़क पर गिर गए जबकि उसकी पत्नी कार के नीचे आ गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना एंबूलेंस को दी जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसकी पत्नी मनजीत उर्फ मीतू को मृत घोषित कर दिया।

    मृतका की आयु करीब 40 वर्ष के करीब थी। उधर, घटना का पता चलते ही रिश्तेदार सरकारी अस्पताल पहुंच गए व परिवर में शौक की लहर दौड़ गई। स्वंजनों ने कार चालक का पता लगाकर उसके खिलाफ कारवाई की मांग की है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।