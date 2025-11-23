फाजिल्का में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत; पति व एक अन्य महिला घायल

संवाद सहयोगी, अबोहर। अबोहर-मलोट रोड़ पर केएफसी प्लाजा के निकट एक कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई जबकि बाइक चालक महिला का पति व एक अन्य महिला घायल हो गई। जिन्हें यहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

घटना के बाद कार चालक घायलों को लेकर खुद सरकारी अस्पताल पहुंचा लेकिन जैसे ही उसे यहां इस बात का पता चला कि एक महिला की मौत हो गई है तो वह वहां से कार समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी अनुसार गांव अरनीवाला निवासी सुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू अपनी पत्नी मनजीत कौर उर्फ मीतू व अपनी मासी सुखजीत कौर के साथ बाइक पर गांव बल्लुआना में एक रिश्तेदार की शौक सभा में शामिल होकर बाइक पर वापिस गांव अरनीवाला जा रहे थे।

सुखजिंदर सिंह ने बताया कि जब वह गोबिंदगढ़ के निकट 5 स्टोन पर पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह तीनों सड़क पर गिर गए जबकि उसकी पत्नी कार के नीचे आ गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना एंबूलेंस को दी जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसकी पत्नी मनजीत उर्फ मीतू को मृत घोषित कर दिया।