फाजिल्का में रोडवेज कर्मियों ने किया हाईवे जाम, किलोमीटर स्कीम के विरोध में आंदोलन तेज

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। पंजाब सरकार की किलोमीटर बस नीति के विरोध में मंगलवार दोपहर पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले दोपहर 12 से 2 बजे तक बस स्टैंड बंद रखने की घोषणा की गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने अचानक फैसला बदलते हुए मुख्य मार्गों पर धरना देने का निर्णय लिया।

जिसके तहत फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर फ्लाईओवर पर कर्मचारियों ने सड़क के बीचोंबीच बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बता दें कि किलोमीटर स्कीम के विरोध में पंजाब भर में मंगलवार को बस कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। फाजिल्का में बस स्टैंड दोपहर 12 बजे बंद कर दिया गया, जिससे पहले ही यात्रियों को असुविधा हुई। हालांकि 1 बजे कर्मचारियों ने रणनीति बदलते हुए फाजिल्का-फिरोजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने का फैसला लिया। इसके बाद सैकड़ों कर्मचारी बस स्टैंड से निकलकर हाईवे पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।