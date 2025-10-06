फाजिल्का में ट्रेन से मिला व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान

Language
    By mohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    फाजिल्का रेलवे स्टेशन पर कोटकपुरा से आई ट्रेन में एक 65-70 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक नीले स्वेटशर्ट और रंगीन कपड़ों में था। पुलिस पहचान करने की कोशिश कर रही है जिसके बाद या तो परिजनों को सौंपा जाएगा या समाजसेवी संस्था अंतिम संस्कार करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

    स्टेशन पर ट्रेन से मिला व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, फाजिल्का। फाजिल्का में रेलवे स्टेशन पर कोटकपूरा से आने वाली ट्रेन नंबर 74981 में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

    पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र लगभग 65 से 70 साल बताई जा रही है। वह नीले रंग की स्वेटशर्ट, आसमानी हरे और जामुनी रंग की लाइनदार जर्सी, सफेद रंग की डब्बीदार कमीज और सुरमे रंग का रिबॉक कंपनी का पजामा पहने हुए था।

    रेलवे पुलिस अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शव ट्रेन की सीटों के बीच पड़ा मिला। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।

    उन्होंने कहा कि अगर मृतक की पहचान हो जाती है तो शव को उसके वारिसों के हवाले किया जाएगा, अन्यथा समाज सेवी संस्था की मदद से लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।