शादी के एक दिन बाद भाई की मौत, रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़कर लौट रहे शख्स को वाहन ने कुचला

--एक दिन पहले ही भाई का हुआ था विवाह, रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़कर लौट रहा था वापस--मौके पर एक छोटा हाथी क्षतिग्रस्त, पुलिस हादसे को लेकर कर रही जांच---मृतक हरबंस सिंह, सौ. परिवारसरकार अस्पताल में नौजवान की मौत पर विलाप करते परिजन, सौ. वीडियो ग्रैबहादसे के दौरान एक छोटे हाथी वाहन के पीछे का टूटा डाला, सौ. वीडियो ग्रैब---संवाद सूत्र, जागरण, फाजिल्काफाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसें में बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई की एक दिन पहले ही शादी हुई थी और घर में आए रिश्तेदारों को छोड़कर वह वापिस लौट रहा था कि रास्ते में हादसा हो गया। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही हैं, लेकिन मौके पर एक छोटा हाथी पिकअप भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें सवार दो लोगों भी चौटें आई हैं। युवक की मौत से घर की खुशियां मातम में बदल गईं।सरकारी अस्पताल में मृतक के मामा के बेटे जसवंत सिंह ने बताया कि 22 वर्षीय हरबंस सिंह के भाई की रविवार को ही बारात आई थी। घर में खुशियों का माहौल था। सब नाच गा रहे थे। रात से लेकर सुबह तक शादी समारोह में आए रिश्तेदार एक-एक करके घर को लौटने लगे। सोमवार सुबह हरबंस रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाइक पर चला गया, लेकिन जब वह वापिस लौट रहा था तो रास्ते में उसके साथ हादसा हो गया। हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में अभी पता नहीं चल सका। लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी टक्कर एक छोटा हाथी वाहन से हो गई। हादसा इतना भयानक था कि छोटे हाथी के पीछे लगा लोहे का डाला टूट गया। हादसे में हरबंस बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर वह लोग मौके पर पहुंचे और उसे फाजिल्का के सरकारी अस्पताल ले आए। जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसा कैसे हुआ है किसकी गलती है। इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे सदर थाना के पुलिस अधिकारी रमेश चंद ने चश्मदीद व अन्य लोगों से बातचीत कर जांच की जा रही है। उनका कहना है कि पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

