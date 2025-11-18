Language
    नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने छेड़ी मुहिम, अबोहर में एक साथ 49 ठिकानों पर मारा ताबड़तोड़ छापा

    By Raj Kumar Narula Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    पंजाब में एसएसपी गुरमीत सिंह के नेतृत्व में नशा मुक्त अभियान चलाया गया। अबोहर में 200 पुलिस कर्मचारियों ने 49 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें सीडफार्म और रेलवे स्टेशन जैसे इलाके शामिल थे। एसएसपी ने नशा तस्करों को पकड़ने की प्रतिबद्धता जताई और बताया कि कई मामले दर्ज किए गए हैं और नशा पीड़ितों का इलाज कराया जा रहा है।

    जिले भर में 49 जगहों पर की गई छापेमारी (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, अबोहर। पंजाब सरकार के आदेशों पर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिले के एसएसपी गुरमीत सिंह के नेतृत्व मे पुलिस द्वारा कासो अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत एसएसपी के नेतृत्व में जिले भर में करीब 49 जगहों पर छापेमारी की गई।

    इस मौके पर एसएसपी के साथ एसपीएच गुरमीत सिंह, अबोहर के डीएसपी सुखविंदर सिंह, बल्लूआना डीएसपी तेजेंद्र पाल सिंह, थाना प्रभारी परमजीत व मनिंदर सिंह व चौकी इंचार्ज भूपेन्द्र सिंह मौजूद थे।

    अबोहर के सीडफार्म से शुरू हुए इस अभियान के दौरान करीब 200 पुलिस कर्मचारियों द्वारा सीडफार्म के सुनसान ऐरिये सहित मलोट रोड़ पुल, जेपी पार्क, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द उगी झाडियों, सूने व बंद पडे घरों, खाली प्लाटो तथा अन्य चयनित इलाकों सहित जिले भर में करीब 49 जगहों पर छापेमारी की गई ताकि नशा तस्करों को काबू किया जा सके।

    एसएसपी ने कहा कि नशा तस्करों को पकडने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अनेकों नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है वहीं करीब दो हजार नशा पीडितों का इलाज करवाया गया है। पुलिस को इस दौरान क्या रिकवरी हुई या क्या सफलता मिली इस बारे पुलिस ने खुलासा नहीं किया है।