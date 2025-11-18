नशे के खिलाफ पंजाब सरकार ने छेड़ी मुहिम, अबोहर में एक साथ 49 ठिकानों पर मारा ताबड़तोड़ छापा

संवाद सहयोगी, अबोहर। पंजाब सरकार के आदेशों पर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए जिले के एसएसपी गुरमीत सिंह के नेतृत्व मे पुलिस द्वारा कासो अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत एसएसपी के नेतृत्व में जिले भर में करीब 49 जगहों पर छापेमारी की गई।

इस मौके पर एसएसपी के साथ एसपीएच गुरमीत सिंह, अबोहर के डीएसपी सुखविंदर सिंह, बल्लूआना डीएसपी तेजेंद्र पाल सिंह, थाना प्रभारी परमजीत व मनिंदर सिंह व चौकी इंचार्ज भूपेन्द्र सिंह मौजूद थे। अबोहर के सीडफार्म से शुरू हुए इस अभियान के दौरान करीब 200 पुलिस कर्मचारियों द्वारा सीडफार्म के सुनसान ऐरिये सहित मलोट रोड़ पुल, जेपी पार्क, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द उगी झाडियों, सूने व बंद पडे घरों, खाली प्लाटो तथा अन्य चयनित इलाकों सहित जिले भर में करीब 49 जगहों पर छापेमारी की गई ताकि नशा तस्करों को काबू किया जा सके।