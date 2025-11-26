Language
    फाजिल्का में पराली से लदे ट्राले में लगी आग, 7 लाख रुपये का हुआ नुकसान

    By Raj Kumar Narula Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    अबोहर के रामसरा गांव के पास भागू रोड पर पराली से भरे ट्राले में भीषण आग लग गई। ट्राला मालिक, पिरथीराम के अनुसार, वे पराली लोड कर रहे थे जब एक गुजरते हुए ट्रैक्टर ट्राली से आग लग गई। मजदूरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। दमकल विभाग के पहुंचने तक पराली जलकर राख हो गई, जिससे मालिक को 6-7 लाख का नुकसान हुआ।

    अबोहर में पराली से भरे ट्राले में भीषण आग, लाखों का नुकसान।

    संवाद सहयोगी,अबोहर। निकटवर्ती गांव रामसरा के निकट भागू रोड पर मंगलवार देर रात पराली से भरे ट्राले में भयंकर आग लग गई जिससे पराली जलकर राख हो गई इस घटना मे ट्राला मालिक का करीब 6-7 लाख का नुकसान हो गया।

    पिरथीराम ने बताया कि कल वह रामसरा भागू रोड पर एक खेत में ट्राले में धान की पराली लोड कर रहे थे और ट्राला बाहर रोड पर खडा किया था और बाकी लेबर चाय पी रही थी कि इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली वहां से गुजरा और पल भर में ट्राले में लगी पराली में आग लग गई।

    आसपास के लोगों ने बताया कि ट्राले के पास बैठे मजदूरों ने आग लगी देख अपनी चाय छोड तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग इतनी भडकी की देखते ही देखने ट्राले ने आग के गोले का रुप धार लिया सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड गाडी पहुंची तो जरुर लेकिन तब तक पराली जल कर स्वाह हो गई।