फाजिल्का में पराली से लदे ट्राले में लगी आग, 7 लाख रुपये का हुआ नुकसान

संवाद सहयोगी,अबोहर। निकटवर्ती गांव रामसरा के निकट भागू रोड पर मंगलवार देर रात पराली से भरे ट्राले में भयंकर आग लग गई जिससे पराली जलकर राख हो गई इस घटना मे ट्राला मालिक का करीब 6-7 लाख का नुकसान हो गया।

पिरथीराम ने बताया कि कल वह रामसरा भागू रोड पर एक खेत में ट्राले में धान की पराली लोड कर रहे थे और ट्राला बाहर रोड पर खडा किया था और बाकी लेबर चाय पी रही थी कि इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली वहां से गुजरा और पल भर में ट्राले में लगी पराली में आग लग गई।