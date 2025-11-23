Language
    फाजिल्का में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख

    By Mohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    फाजिल्का में एक मिठाई की दुकान में शनिवार रात आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि भट्टी में डीजल डालते समय डीजल गिरने से आग लगी। हालांकि, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    स्वीट शॉप में लगी आग, सारा सामान जलकर राख।

    संवाद सूत्र, फाजिल्का। शहर के पशु अस्पताल के नजदीक एक स्पीट शॉप में शनिवार रात भयंकर आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान में कर्मचारी काम कर रहे थे और भट्टी में डीजल खत्म हो गया।

    भट्टी में डीजल डालते वक्त थोड़ा डीजल नीचे गिर गया, जिसने आग पकड़ ली और आग ने भयानक रूप ले लिया। फिलहाल जानी नुकसान से बचाव रहा, लेकिन हजारों रुपये का नुकसान हो गया है।

    इस दौरान राकेश कुमार ने बताया कि उनके यहां बब्बू हलवाई की दुकान है, जहां पर उनके कर्मचारी काम करते हैं। दिनभर भट्टियां चलती है। दुकान के लिए विभिन्न व्यंजन तैयार किए जा रहे थे।

    काम के दौरान भट्टी में डीजल खत्म हो गया, जिसके बाद कर्मचारी डीजल लेकर आया और जैसे ही भट्ठी में डीजल डालने लगा तो कुछ डीजल नीचे गिर गया, जिसने अचानक आग पकड़ ली।

    देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई और भयंकर रूप ले लिया। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड विभाग का दफ्तर नजदीक पड़ता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी चंद मिनट में मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फायर आग पर काबू पा लिया।