फाजिल्का के जलालाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख; मची अफरा-तफरी
जलालाबाद के मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। चौकीदार ने बाइक सवार युवकों पर आग लगाने का शक जताया है। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर कौंसिल ने पीड़ित दुकानदार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र,जलालाबाद। शहर के मुख्य बाजार देवी द्वारा के निकट बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक कपड़े की दुकान अचानक आग की लपटों में घिर गई। हालांकि घटना के समय मौके पर कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था।
लेकिन चौकीदार के अनुसार, बाइक सवार दो युवकों द्वारा आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। आग लगते ही कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई और आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई।
दुकानदार रोशन लाल बत्रा ने बताया कि उन्होंने पाई-पाई जोड़कर यह दुकान बनाई थी और उसमें लाखों रुपये का माल भरा हुआ था। रात करीब साढ़े दो बजे चौकीदार ने सूचना दी कि दुकान में आग लग गई है।
जब वह 10–15 मिनट में मौके पर पहुंचे तो दुकान से तेज़ लपटें निकल रही थीं। फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया, जिसने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था।
घटना की सूचना मिलते ही नगर कौंसिल के प्रधान विकास दीप चौधरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित दुकानदार को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। पुलिस ने आगजनी के इस मामलेमेंजांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजखंगालने की प्रक्रिया चल रही है।
