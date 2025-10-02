Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाजिल्का में सस्ता सोना दिलाने का लालच देकर की ठगी, नकली पुलिसकर्मी बनकर लूटे एक लाख रुपये

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    फाजिल्का में श्रीगंगानगर के एक व्यक्ति को सस्ते सोने का झांसा देकर ठगा गया। धोखेबाजों ने नकली पुलिसकर्मी बनकर उससे एक लाख नकद और लैपटॉप छीन लिया। ग्रामीणों और पीड़ितों ने पीछा करके दो आरोपियों को पकड़ा जबकि अन्य भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सस्ते सोने के लालच में ठगी, नकली पुलिसकर्मियों ने लूटा। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, खुईखेड़ा (फाजिल्का)। श्रीगंगानगर के रहने वाले एक व्यक्ति को नौसरबाजों ने सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर फाजिल्का बुलाया और नकली पुलिसकर्मी बन उससे एक लाख नकद व लैपटाप छीन लिया। ग्रामीणों और पीड़ितों ने आरोपितों का पीछा कर दो को काबू कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच अधिकारी एचसी कुलदीप ने बताया कि शिकायतकर्ता सतपाल निवासी केसरी सिंहपुरा हाल आबाद गली नंबर एक माया विहार, श्रीगंगानगर ने थाना खुईखेड़ा में शिकायत दी कि एक अक्टूबर उसे व उसके साथी दिनेश गोडारा को सस्ते सोने दिलाने का झांसा देकर बुलाया।

    वहां नौजवान पुलिस की वर्दी पहनकर आए और उनका लैपटॉप व नकदी छीन ली। घटना के बाद सतपाल और दिनेश ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और आरोपितों का पीछा किया।

    ग्रामीणों ने जंडवाला मीरा सांगला की अनाज मंडी के पास दो आरोपितों गुरमीत सिंह निवासी पतरेवाला और नायब सिंह वासी बनवाला को पकड़ लिया, जबकि अन्य फरार हो गए।

    उक्त दोनों के अलावा हरमीत सिंह वासी दाने वाला, जसविंदर सिंह वासी गुरुसर मोडिया, बंटी सिंह वासी मलोट, साहिब सिंह वासी बकेनवाला और पप्पू सिंह वासी पतरेवाला के खिलाफ मामला दर्ज किया है।