    फाजिल्का में सुनार की दुकान लूटी, चोर ले उड़े लाखों का सोना-चांदी और नकदी; मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    फाजिल्का के राधा स्वामी कॉलोनी में शनिवार रात चोरों ने एक सुनार की दुकान में धावा बोलकर सोना, चांदी और नकदी चुरा ली। दुकान के संचालक साहिल वर्मा ने पु ...और पढ़ें

    फाजिल्का में एक सुनार की दुकान में चोरी हो गई (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। शहर की राधा स्वामी कालोनी की गली नंबर तीन में चोरों ने शनिवार रात्रि एक सुनार की दुकान में धावा बोलते हुए सोना चांदी व नगदी चोरी कर ली।

    जिसके बारे में दुकानदार को अगले दिन पता चलने पर उसके द्वारा शिकायत थाना सिटी पुलिस को दी गई।

    इस संबंधी दुकान के संचालक साहिल वर्मा ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही यह दुकान खरीदी है, जिसमें रिपेयरिंग और पेंट का कार्य चल रहा था।

    शनिवार सुबह दुकान में काम कर रहे पेंटर ने फोन कर बताया कि दुकान के शटर के ऊपर बना स्लैब टूटा हुआ था और उसमें रखा सोना-चांदी व नगदी गायब थी।

    जांच अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि साहिल कुमार निवासी ओड़ा वाली बस्ती की शिकायत पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

    पीड़ित ने सवा दो तोले सोना, 830 ग्राम चांदी और 7000 रुपये कैश चोरी करने की शिकायत दर्ज करवाई है। जिस संबंधी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच प्रारंभ कर दी गई है।


