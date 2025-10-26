राजस्थान से अबोहर में बेचने के लिए लाई जा रही धान की दो ट्रालियां जब्त, किसान यूनियन ने क्या आरोप लगाया?
राजस्थान से अबोहर में बेचने के लिए लाई जा रही धान की दो ट्रालियां जब्त की गईं। किसान नेताओं की सतर्कता से यह कार्रवाई हुई। मार्केट कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान यूनियन का आरोप है कि बाहरी राज्यों से धान आने के कारण स्थानीय किसानों को परेशानी हो रही है, क्योंकि व्यापारी सस्ते में धान खरीदकर एमएसपी पर बेच रहे हैं।
संवाद सहयोगी, अबोहर। बाहरी राज्यों से धान लाकर पंजाब के अबोहर में एमएसपी के दाम पर बेच कुछ लोग पंजाब सरकार को चुना लगा रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान से आ रही दो ट्रालियों को किसान नेताओं की सतर्कता से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। थाना बहाववाला पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में मार्केट कमेटी के सचिव अमनदीप सिंह ने बताया कि रात के समय पडोसी राज्यों से अबोहर में धान बिकने के लिए आ रहा है और किसान यूनियन ने शुक्रवार रात गांव राजपुरा बैरियर के पास नाकाबंदी करते हुए धान से लदी दो ट्रैक्टर ट्रालियां को आते देख इसकी सूचना पुलिस को दी।
जिस पर पुलिस ने गांव अमरपुरा के निकट उक्त दोनों ट्रैक्टर-ट्रालियां को जब्त करते हुए उनके चालको को काबू कर लिया। इन ट्रालियों में करीब 235 क्विलंट धान भरा हुआ था। पकड़े गए चालकों की पहचान गुरलाभ सिंह और सुशील निवासी पीलीबंगा हुनमानगढ़ के तौर पर हुई है।
किसान यूनियन के नेताओं का आरोप है कि राजस्थान व यूपी तक से धान बिकने के लिए अबोहर पहुंच रहा हैस जिस कारण यहां के किसानों को धान बेचने में दिक्कत आ रही है।
उनका आरोप है कि कुछ व्यापारी लोग राजस्थान के किसानों से सस्ते में धान खरीद कर यहां एमएसपी पर बेचकर खूब चांदी कूट रहे हैं। यहीं कारण है कि यहां की मंडी में धान की ढेरियों के अंबार लगे हुए हैं व यहां के किसानों को धान बेचने में कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है।
