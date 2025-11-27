शादी की रस्म पूरी कर घर लौट रहा था दंपती, अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में दुल्हन की मौत
एक नवविवाहित जोड़ा शादी की रस्मों के बाद घर लौट रहा था कि अचानक उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, फतेहगढ़ साहिब। मानुपुर-बलाड़ा रोड पर मंगलवार रात करीब नौ बजे हुए सड़क हादसे में एक नवविवाहिता की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवती की पहचान 21 वर्षीय अमरदीप कौर के रूप में हुई है। जबकि उसका पति 21 वर्षीय गुरुमुख सिंह गांव दुबाली का रहने वाला है।
नवदंपती की शादी बीते रविवार को ही हुई थी। पुलिस थाना बड़ाली आला सिंह के प्रभारी हरकीरत सिंह ने बताया कि मंगलवार रात को पुलिस को मानुपुर-बलाड़ा रोड पर एक कार के पेड़ से टकराने की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार में फंसे दंपती को बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां अमरदीप कौर की मृत्यु हो चुकी थी।
गुरुमुख को चंडीगढ़ रेफर किया गया
गुरुमुख सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी अस्पताल चंडीगढ़ रेफर किया गया है। लड़की के चाचा कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुमुख सिंह व अमरदीप कौर की शादी इसी रविवार को हुई थी तथा उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत ही की थी।
शादी के बाद गुरुमुख सिंह अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को ससुराल में फेरा लगाने की रस्म पूरी कर अपने घर लौट रहा था कि उनकी कार गांव से लगभग दो किलोमीटर पहले ही अचानक हादसा ग्रस्त हो गई थी।
बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार
एसएचओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई। असली कारणों का पता गुरुमुख सिंह के बयान और कार की तकनीकी जांच के बाद ही चलेगा। मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया गया है।
