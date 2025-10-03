फतेहगढ़ साहिब में डिवीजनल कमिश्नर का SDM दफ्तर में औचक निरीक्षण, रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर जारी किया कारण बताओ नोटिस

डिवीजनल कमिश्नर विनय बुबलानी ने फतेहगढ़ साहिब के एसडीएम दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिलने पर अह्लमद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कमिश्नर ने राजस्व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और धान खरीद की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों और अदालती मामलों की वसूली की समीक्षा की और जनकार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। शुक्रवार को डिवीजनल कमीश्नर विनय बुबलानी ने एसडीएम दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फतेहगढ़ साहिब के एसडीएम दफ्तर में अनियमितताएं मिलने पर अह्लमद को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। डिवीजनल कमीश्नर ने लोगों से फीडबैक लेने के अलावा राजस्व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये और धान खरीद की समीक्षा भी की।

शुक्रवार को पटियाला डिवीजन के कमीश्नर विनय बुबलानी ने फतेहगढ़ साहिब और अमलोह के एसडीएम दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से कामकाज की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने दोनों दफ्तरों के रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच भी की। इस जांच के दौरान फतेहगढ़ साहिब के एसडीएम दफ्तर के रिकॉर्ड में खामियां सामने आईं।

जिसके चलते कमीश्नर ने एसडीएम दफ्तर में तैनात अह्लमद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अह्लमद से रेवेन्यू रिकॉर्ड की एन्ट्रीज में मिली खामियों पर जवाब तलब किया गया है। डिवीजनल कमिश्नर ने राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए की जा रही कार्रवाई का आकलन किया।

डिवीजनल कमिश्नर विनय बुबलानी ने सरकारी लंबित मामलों, अदालती मामलों की निर्धारित समय के भीतर वसूली की समीक्षा की और विभागीय रिकॉर्ड की भी जांच की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जनकार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्यालयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया की भी समीक्षा की और उप-मंडल में आए लोगों से फीडबैक हासिल किया। डिवीजनल कमीश्नर विनय बुबलानी ने डिप्टी कमीश्नर डॉ. सोना थिंद की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ धान खरीद की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और मंडियों से खरीदे गए धान का उठान भी सुनिश्चित किया जाए। ​​