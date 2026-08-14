बेटे के जन्म की पार्टी से लौट रहे थे दोस्त, फतेहगढ़ में टायर फटा और तालाब में जा गिरी कार; दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहिब से चंडीगढ़ रोड पर गांव अत्तेवाली के पास टायर फटने से बेकाबू हुई कार बिजली के खंभे से टकराने के बाद गहरे तालाब में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान सरहिंद के आदर्श नगर निवासी माधव कुमार और हरीश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर के चार दोस्त दो अलग-अलग होंडा सिटी कारों में सवार थे। वे अपने दोस्त हर्षित की बहन के घर बेटे के जन्म की खुशी में आयोजित पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी के बाद वे अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए लौट रहे थे।

बताया गया कि गांव अत्तेवाली के पास पहुंचते ही हरीश कुमार द्वारा चलाई जा रही कार का अचानक टायर फट गया। टायर फटने के बाद चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर के बाद कार पास बने गहरे तालाब में जा गिरी।

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