15 अगस्त से पहले पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन, प्लेटफार्म का चप्पा-चप्पा GRP ने खंगाला
स्वतंत्रता दिवस से पहले शंभू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजकीय रेलवे पुलिस ने प्लेटफार्म, टिकट घर और ट्रेनों में विशेष तलाशी अ ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस से पहले शंभू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी।
जीआरपी ने प्लेटफार्म, टिकट घर और ट्रेनों में तलाशी अभियान चलाया।
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संदिग्धों पर नजर रखी गई।
जागरण संवाददाता, शंभू (पटियाला)। पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। शुक्रवार को राजकीय रेलवे पुलिस की शंभू इकाई ने रेलवे स्टेशन पर विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफार्म, टिकट घर और ट्रेनों में सघन जांच की गई। पुलिस कर्मचारियों ने यात्रियों के सामान और स्टेशन परिसर में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी।
राजकीय रेलवे पुलिस शंभू के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक जम्मू राम ने बताया कि रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशों पर यह विशेष जांच अभियान चलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
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रेलवे स्टेशन पर जांच करते हुए पुलिस।
प्लेटफार्म से ट्रेनों तक जांच
तलाशी अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने रेलवे प्लेटफार्म के अलावा टिकट घर, यात्रियों के बैठने वाले स्थानों और ट्रेनों के भीतर भी जांच की। पुलिस ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की जानकारी ली। यात्रियों को भी किसी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस सामान की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या असामाजिक तत्व नहीं मिला है। इसके बावजूद देश में जारी उच्च सतर्कता को देखते हुए पुलिस किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही है।
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हर कोने पर पुलिस की नजर
सहायक उपनिरीक्षक जम्मू राम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है। पुलिस कर्मचारी रेलवे परिसर के हर हिस्से की जांच कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
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उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से यात्रियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्टेशन पर आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आने वाले समय में भी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जांच जारी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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