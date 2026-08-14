15 अगस्त से पहले पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन, प्लेटफार्म का चप्पा-चप्पा GRP ने खंगाला

जागरण संवाददाता, शंभू (पटियाला)। पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। शुक्रवार को राजकीय रेलवे पुलिस की शंभू इकाई ने रेलवे स्टेशन पर विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफार्म, टिकट घर और ट्रेनों में सघन जांच की गई। पुलिस कर्मचारियों ने यात्रियों के सामान और स्टेशन परिसर में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी।

राजकीय रेलवे पुलिस शंभू के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक जम्मू राम ने बताया कि रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशों पर यह विशेष जांच अभियान चलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

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