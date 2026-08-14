कपूरथला में भद्रकाली मंदिर के बाहर गरीब महिला को चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया सुओ-मोटो

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला के ऐतिहासिक माता श्री भद्रकाली मंदिर के बाहर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मंदिर के गेट पर बच्चों के साथ बैठी असहाय महिला से एक व्यक्ति ने चप्पलों और लातों से मारपीट की। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में सुओ-मोटो लेते हुए आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर महिला के साथ कुछ बच्चे मौजूद थे। बच्चे खेलते-खेलते पास खड़ी मोटरसाइकिल को हाथ लगा बैठे। इसी बात को लेकर मोटरसाइकिल मालिक भड़क गया। आरोप है कि उसने बिना कुछ सोचे महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में आरोपित महिला को चप्पलों से पीटता दिखाई दे रहा है।