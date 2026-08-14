Punjab Weather: 14 अगस्त को पंजाब में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी
पंजाब में 14 से 17 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर समेत कई जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। ...और पढ़ें
HighLights
14 से 17 अगस्त तक पंजाब में भारी वर्षा के आसार।
मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया।
पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर में 14 अगस्त को भारी बारिश।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत हैं। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार 14 से 17 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। इसे लेकर कई जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया है। खासकर राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।
वीरवार को पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। लेकिन मानसून के दोबारा सक्रिय होने से हल्की राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है।
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