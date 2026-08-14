Punjab Weather: 14 अगस्त को पंजाब में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

14 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर और नवांशहर में भारी वर्षा के आसार हैं। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने निगरानी रखने की सलाह दी है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है।

15 अगस्त: पठानकोट और रूपनगर में बारिश की संभावना बनी हुई है। अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

16 अगस्त: पठानकोट में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश हिस्सों में किसी बड़े अलर्ट का संकेत नहीं है।

17 अगस्त: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में भारी वर्षा के आसार हैं। इस दिन उत्तर और पूर्वी पंजाब में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है।

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वीरवार को बढ़ा तापमान

वीरवार को पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पटियाला में सबसे अधिक 37.2 डिग्री, फिरोजपुर में 37 डिग्री, लुधियाना में 36.7 डिग्री, बठिंडा में 36.5 डिग्री और पठानकोट में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।